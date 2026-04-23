Motivul pentru care Nadd Hu nu folosește niciodată deodorant: ”S-ar putea să vă surprindă”

Nadd Hu și-a surprins recent fanii din mediul online. Influencerița a făcut un clip în care vorbește despre diferențele dintre asiatice și europene și a dezvăluit câteva detalii neștiute despre ea. Printre altele, fanii au fost uimiți să audă că aceasta nu folosește niciodată deodorant. Care este motivul pentru care a luat această decizie?

Într-un clip postat recent pe TikTok, Nadd Hu a lămurit câteva dintre curiozitățile fanilor săi. Printre altele, influencerița a dezvăluit că nu folosește niciodată deodorant. Ei bine, lipsa acestui produs din rutina sa nu o afectează cu nimic și nu miroase niciodată urât.

Nadd Hu a explicat că asiaticii au o glandă care este diferită genetic față de cea a europenilor, iar transpirația acestora nu are un miros neplăcut.

„Ce este diferit la mine ca și chinezoaică. S-ar putea să vă surprindă, însă eu nu am folosit niciodată deodorant. Când eram adolescentă am sesizat că toate prietenele mele folosesc deodorant și am zis hai să îmi cumpăr și eu. Cu timpul am realizat că nu face absolut nicio diferență în cazul meu, pentru că transpirația mea nu miroase. Aparent este o glandă care este diferită genetic la asiatici față de europeni și asta e motivul, cred, pentru care chinezii nu put. Și o diferență destul de sesizabilă între mine și europeni este faptul că eu nu prea am păr pe corp. Eu nu m-am epilat niciodată pe mâini, așa arată. Cred că am așa, nu știu, poate niște firicele, dar sunt insesizabile”, a povestit Nadd Hu, în mediul online.

„Asta vine cu plusuri și minusuri”

De asemenea, Nadd Hu nu s-a oprit aici și a continuat cu diferențele. Aceasta mai spune că spre deosebire de prietenele sale din România o să îmbătrânească mult mai frumos. În cazul asiaticilor, ridurile apar abia după o vârstă înaintată. Însă diferențele nu sunt numai pozitive, influencerița a scos la iveală și părțile negative.

„Dar asta vine cu plusuri și minusuri pentru că tot din același motiv nu am sprâncene și nici gene. Cum puteți observa, eu îmi desenez sprâncenele. Am așa câteva fire, dar sunt foarte subțiri și foarte gri. Genele mele sunt atât de scurte și atât de subțiri încât am fost odată să-mi fac o laminare de gene, iar angajatele salonului au încercat să mă convingă să nu o fac pentru că le dau banii degeaba. O altă chestie random despre aspectul fizic este faptul că eu o să îmbătrânesc diferit față de prietenele mele, în sensul în care pielea europenilor tinde să facă riduri mai devreme față de asiatici. Însă asiaticele au tendința să facă pete pigmentare mult mai devreme. Asta îmi amintesc de la bunica mea că avea pe mâini, chiar dacă pielea ei era destul de fermă și nu avea atât de multe riduri, avea foarte multe pete, așa un pic mai închise la culoare, peste tot pe corp, inclusiv pe față. Majoritatea asiaticilor au intoleranță la lactate. Deși în familia mea atât tata cât și mătușa mea mănâncă brânzeturi, eu le detest, dar din toată inima. Vă zic cu mare sinceritate că aș putea să mănânc orez cu… absolut orice. Cu supă, cu noodles, cu piept de pui, cu orice”, a mai spus Nadd Hu.

