Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

Survivor își alege concurenții! Au pus mâna pe telefoane și au sunat vedetele, iar una dintre cele care au fost contactate de producători, a vorbit detaliat despre motivul pentru care nu vrea să participe sub nicio formă la celebrul show de supraviețuire! CANCAN.RO a fost cu ochii pe ea și a aflat tot! Dacă nu-i hotel și room service, nici nu se bagă în discuție!

Producătorii de la Survivor s-au gândit că Nadd Hu ar fi o concurentă potrivită, așa că n-au pierdut timpul și au contactat-o pe iubita prietenului lui Mario Fresh. Răspunsul chinezoaicei a fost atât de sincer, încât a început să râdă și persoana de la celălalt capăt al firului. Motivul pentru care nu a acceptat oferta îl veți afla în rândurile de mai jos. CANCAN.RO a urmărit toate detaliile.

Nadd Hu a refuzat oferta producătorilor de la Survivor!

În primăvara anului 2026 începe un nou sezon Survivor România în grila programelor Antenei 1, iar acum producătorii caută concurenții ideali. Una dintre vedetele care au fost contactate de producție este Nadd Hu, iubita lui Dj Deny, prietenul lui Mario Fresh. Influencerița a făcut o serie de declarații privind oferta de la Survivor România. A refuzat vehement. Motivul? Nu-i hotel, nu-i room service!

„M-a sunat mai devreme o producătoare să mă invite la Survivor și m-a bufnit râsul atât pe mine, cât și pe doamna care m-a sunat. Eu? La Survivor? Eu consider că în viață este foarte important să îți cunoști limitele, iar limitele mele sunt pe lângă București. Nici decum în Republica Dominicană. Am fost oată la un eveniment care era la o Cramă și planul era să se rămână peste noapte. Am intrat în cort și când mi-am dat seama că nu pot să stau în picioare în cort, am zis că nu! Pe drum spre cort m-au pișcat 3 tânțări, zici că aveam varicelă, arătam ca în clasa a patra. Așa că ce să caut eu la Survivor? Nu cred că e ceva greșit că există mai multe categorii de oameni. Eu sunt genul de om care preferă să stea la hotel, în loc de AirBNB. Când stau la hotel, sun tot timpul la recepție. Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus Nadd Hu.

În doar câteva luni, cel mai nou sezon Survivor România își va face debutul în grila Antenei 1. Nadd Hu cu siguranță nu va fi printre concurenții din Republica Dominicană. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate detalile despre celebrul show de supraviețuire!

