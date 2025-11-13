Acasă » Exclusiv » Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

De: Rebeka Pascu 13/11/2025 | 16:21
Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Survivor își alege concurenții! Au pus mâna pe telefoane și au sunat vedetele, iar una dintre cele care au fost contactate de producători, a vorbit detaliat despre motivul pentru care nu vrea să participe sub nicio formă la celebrul show de supraviețuire! CANCAN.RO a fost cu ochii pe ea și a aflat tot! Dacă nu-i hotel și room service, nici nu se bagă în discuție! 

Producătorii de la Survivor s-au gândit că Nadd Hu ar fi o concurentă potrivită, așa că n-au pierdut timpul și au contactat-o pe iubita prietenului lui Mario Fresh. Răspunsul chinezoaicei a fost atât de sincer, încât a început să râdă și persoana de la celălalt capăt al firului. Motivul pentru care nu a acceptat oferta îl veți afla în rândurile de mai jos. CANCAN.RO a urmărit toate detaliile.

Nadd Hu, noua iubită a lui Mario Fresh
Nadd Hu a refuzat oferta Survivor/Foto: Instagram / Nadd Hu. Foto: Instagram / Nadd Hu

Nadd Hu a refuzat oferta producătorilor de la Survivor!

În primăvara anului 2026 începe un nou sezon Survivor România în grila programelor Antenei 1, iar acum producătorii caută concurenții ideali. Una dintre vedetele care au fost contactate de producție este Nadd Hu, iubita lui Dj Deny, prietenul lui Mario Fresh. Influencerița a făcut o serie de declarații privind oferta de la Survivor România. A refuzat vehement. Motivul? Nu-i hotel, nu-i room service!

Nadd Hu a refuzat oferta Survivor/Foto: Instagram / Nadd Hu

„M-a sunat mai devreme o producătoare să mă invite la Survivor și m-a bufnit râsul atât pe mine, cât și pe doamna care m-a sunat. Eu? La Survivor? Eu consider că în viață este foarte important să îți cunoști limitele, iar limitele mele sunt pe lângă București. Nici decum în Republica Dominicană. Am fost oată la un eveniment care era la o Cramă și planul era să se rămână peste noapte. Am intrat în cort și când mi-am dat seama că nu pot să stau în picioare în cort, am zis că nu! Pe drum spre cort m-au pișcat 3 tânțări, zici că aveam varicelă, arătam ca în clasa a patra. Așa că ce să caut eu la Survivor? Nu cred că e ceva greșit că există mai multe categorii de oameni. Eu sunt genul de om care preferă să stea la hotel, în loc de AirBNB. Când stau la hotel, sun tot timpul la recepție. Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus Nadd Hu.

BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

În doar câteva luni, cel mai nou sezon Survivor România își va face debutul în grila Antenei 1. Nadd Hu cu siguranță nu va fi printre concurenții din Republica Dominicană. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate detalile despre celebrul show de supraviețuire!

CITEȘTE ȘI: Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria

NU RATA: Mario Fresh, seară intensă în club cu Nadd Hu și actuala iubită. S-au anturat și s-au distrat, ca-n vremurile bune!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Exclusiv
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Ce nu a spus Dorian Popa despre jaful din vila sa! Abia acum s-a aflat ADEVĂRUL: “Au intrat peste mine trei bărbați”
Exclusiv
Ce nu a spus Dorian Popa despre jaful din vila sa! Abia acum s-a aflat ADEVĂRUL: “Au intrat…
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, ...
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost ...
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată
Vezi toate știrile
×