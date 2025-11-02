Mario Fresh, seară intensă în club cu Nadd Hu și actuala iubită. S-au anturat și s-au distrat, ca-n vremurile bune!

Între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți e, Mario! După ce s-a zvonit în trecut că ar fi avut o relație cu Nadd Hu, acum fostul „ginere” al Andreei Esca a trecut la nivelul următor într-un club din Capitală! Deși păreau că ar da semne că ar fi mai mult decât prieteni, realitatea a fost alta: frumoasa Nadd Hu se iubește, de fapt, cu Dj Deny – adică fix cel mai bun prieten al lui Mario Fresh! Și, ca să fie telenovela completă, recent, Mario Fresh și actuala lui iubită, Miruna, au ieșit în club… ghici cu cine? Exact, cu Nadd Hu și iubitul ei, Dj Deny! Cu ocazia zilei de naștere a chinezoaicei. CANCAN.RO are imaginile exclusive de la party!

Încurcate mai sunt căile Domnului, mai ales atunci când ești Mario Fresh! O fi fost Alexia Eram geloasă în timpul relației cu artistul, dar cum o fi Miruna Gavrilă?! Suntem tare curioși! Nu de alta, dar cântărețul și-a oferit timpul prețios din timpul distracției mai mult chinezoaicei. Asta poate și din cauza faptului că influencerița și-a sărbătorit ziua de naștere.

Mario Fresh și Nadd Hu, conversații intense, dar cu partenerii chiar lângă ei!

Timpul se oprește în loc când doi oameni pe care îi leagă o chimie au discuții intense și serioase. Chiar și în club! Sau chiar dacă actualii parteneri se află chiar lângă ei. Nimic nu mai contează! Până la urmă, încrederea e baza într-o relație. Dar totuși o prietenie dintre un bărbat și o femeie se spune că este greu de menținut. Eh, nu l-ați văzut pe Mario Fresh în acține! Dragilor, el știe să separe taberele: iubita e iubită, prietena e prietenă!

Vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe. CANCAN.RO nu trage niciodată concluzii fără probe concrete! Noi vă arătăm, dar nu judecăm! Rămâneți cu ochii pe noi, căci vom reveni și cu alte detalii bombă!

CITEȘTE ȘI: Cine este și cu ce ocupă iubita lui Mario Fresh, de fapt. Nadd Hu a făcut show la Chefi la cuțite

NU RATA: Nadd Hu, ”jonglată” de artist și prietenul său? Imagini din seara în care influencerița a plecat acasă cu Mario Fresh! ”Iubitul” DJ Deny a fost martor! DETALII EXPLOZIVE

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.