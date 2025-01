După ce Mario Fresh și Nadd Hu au plecat în Bali, Alexia Eram și-a luat iubitul în vacanță! Ce destinație au ales cei doi

Mario Fresh și Nadd Hu s-au distrat împreună în Bali, iar acum este și timpul Alexiei Eram să se bucure de o vacanță binemeritată. Fiica Andreei Esca și-a luat iubitul și a plecat într-o destinație exotică. Influencerița a postat câteva imagini încă din avion și a oferit detalii despre călătorie.

În urmă cu două zile, CANCAN.RO a prezentat detalii exclusive despre escapada lui Mario Fresh și Nadd Hu. Potrivit apropiaților, cei doi n-au plecat împreună din România, ci au călătorit separat în Bali, iar acolo s-au întâlnit și au luat cina împreună.

Ulterior, sursele spun că Nadd Hu și-ar fi continuat vacanța alături de prietenii săi, iar fostul ginere al Andreei Esca ar fi rămas în Bali singurel, dovadă că vrea să își pună ordine în gânduri și să se relaxeze fără prea mult distrageri prin zonă. Între timp, Alexia Eram și-a făcut și ea bagajele și a plecat spre o destinație exotică.

În urmă cu o zi, Alexia Eram a publicat mai multe imagini din avion, dar și câteva fotografii surprinse în prima zi de vacanță. Fiica Andreei Esca a ales să se bucure de un sejur de lux în Dubai, o destinație preferată de vedete și influenceri. Chiar și mama da a petrecut recent câteva zile acolo.

Influencerița a precizat că și-a dorit o vacanță la căldură pentru a-și încărca bateriile și a se pregăti pentru provocările din noul an. Imediat cum a ajuns în Dubai, Alexia Eram a mers la piscină, după care a privit priveliștea minunată de la apus.

„Încep anul, ca de obicei, cu o vacanță la căldură, ca să îmi încarc bateriile cât de mult pot. Pentru că anul acesta sunt condiționată de timp am ales Dubai, cea mai apropiată destinație unde găsesc mult soare. Am plecat dimineață cu o companie aeriană despre care mi-au zis și ai mei că e foarte ok, și într-adevăr am rămas plăcut surprinsă. Nici nu am simțit cum au trecut cele 5 ore, a fost un drum liniștit în care am avut parte de mâncare delicioasă, un avion nou și un personal foarte amabil.

Nu mai zic de prețurile biletelor, care după părerea mea, sunt foarte bune, comparativ cu ce am găsit pe piață pentru această perioadă. La Dubai, primul stop a fost la unul dintre hotelurile mele preferate, unde m-am dus direct la piscină să mai prind o rază de soare și un apus cu o priveliște minunată. Urmează o săptămână de relaxare si voie bună. Vă țin la curent.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.