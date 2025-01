Cine este și cu ce ocupă iubita lui Mario Fresh, de fapt. Nadd Hu a făcut show la Chefi la cuțite

Cine este Nadd Hu, tânăra care i-a pus inima pe jar lui Mario Fresh? În brațele ei și-a găsit artistul fericirea și liniștea după despărțirea de Alexia Eram. Nu mulți știu detalii despre ea, asta în ciuda faptului că a apărut de multe ori la televizor! Iată ce pasiuni are, dar și ce studii a urmat!

Nadd Hu, Nadia pe numele ei real, are 28 de ani și nu este străină de atenția publicului. Spunem asta pentru că a avut numeroase apariții pe micile ecrane! Tânăra este cunoscută în România pentru cariera de prezentatoare TV, dar totodată este și influenceriță.

Are mii de fani pe rețelele de socializare și a reușit să se facă remarcată după ce a prezentat o emisiune de muzică. Mulți s-au întrebat ce origini are. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că Nadd Hu este jumătate româncă, jumătate chinezoaică. Ea a copilărit la noi în țară și a preferat să rămână aici cu trecerea anilor.

Nadd Hu a visat de mică să ajungă cântăreață, așa că a urmat studiile la Liceul de muzică Dinu Lipatti. Ba chiar mai mult, tânăra a luat lecții de pian și canto, însă nu a mai vrut să urmeze acest drum în viață și a renunțat. Pentru că tot de artă a fost atrasă, ea a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018, iar în 2021 a decis să își deschidă o florărie.

„Era o nebunie mare când eram mică.I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta”, a mărturisit Nadd Hu.