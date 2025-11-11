Acasă » Exclusiv » Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria

Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria

De: Rebeka Pascu 11/11/2025 | 18:41
Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Vi s-a întâmplat vreodată să vă parcați mașina într-un loc, iar când v-ați întors, să nu o mai vedeți și să vă cuprindă panica? Nu vă faceți griji și nici nu vă simțiți stânjeniți! Se poate întâmpla oricui, chiar și vedetelor noastre, care par să fi devenit adevărate experte în pierderea propriilor automobile! CANCAN.RO a investigat cazurile mașinilor dispărute ale celebrităților ceva mai neatente, după ce v-am prezentat așa-zisul necaz cu iz de comedie al lui Gheboasă (VEZI AICI)

Cu siguranță vi s-a întâmplat măcar o dată să nu vă găsiți mașina în parcare sau, cel puțin, să nu o zăriți din prima, poate din neatenție! Se întâmplă tuturor, dar mai ales vedetelor din showbiz-ul românesc! CANCAN.RO s-a documentat, ca de fiecare dată, și a aflat cine a intrat în panică, a pus mâna pe telefon și a sunat direct la 112. Când mașina dispare, panica e uriașă, prețul automobilului nu e de neglijat, iar timpul… nu stă în loc! Într-o clipă, simți că-ți fuge pământul de sub picioare!

Vedetele sunt experte în pierderea mașinilor!

Putem spune că trapperul Gheboasă se află pe locul 1 la gafe! Cazul piederii mașinii sale a avut un final de-a râsu’-plânsu’. Artistul a mers la secția de poliție pentru a declara un furt de autoturism. Tânărul a susținut că mașina sa a fost furată, împreună cu o sumă de bani. Conform spuselor sale, autoturismul se afla la subsolul blocului. Polițiștii au demarat o anchetă și astfel au găsit bolidul de lux  în parcarea de la Lidl, din apropierea locuinței sale, neatins. Se pare că artistul ar fi avut o mică pierdere de memorie și a uitat complet unde lăsase mașina. Trapperul va fi amendat pentru apelarea abuziva a autorităților (CITEȘTE TOT AICI).

Sursa foto: Facebook
Gheboasă a uitat unde și-a lăsat mașina/Sursa foto: Facebook

Ne putem aminti și de gafa făcută de Anca Dincu. Actrița și-a parcat mașina în fața Parlamentului României, iar când s-a întors nu și-a mai zărit mașina! Instant a sunat la 112, panicată. Surpriza? A ajuns în parcarea greșită! Mașina ei era bine, mersi acolo în parcarea alăturată! Poliția nici nu s-a deranjat să vină, convinși că a fost o confuzie din partea vedetei! (CITEȘTE AICI)

Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare decât pe Wall Street”
Meseria la care tinerii din Generația Z visează: „Stresul poate fi mai mare...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Anca Dinicu a ajuns în parcarea greșită/ Foto: Facebook

Augustin Viziru este protagonistul unui alt eveniment de acest gen! În urmă cu mai mulți ani, după o seară incendiară cu băieții în Centrul Vechi al Capitalei, actorul și-a lăsat mașina acolo și a uitat complet de ea! Bărbatul a declarat că i-a fost furată mașina, iar apoi…la ceva timp după apelul disperat, Augustin și-a amintit că automobilul său de colecție se află acolo unde a petrecut noaptea cu tovarășii săi. (VEZI AICI)

Augustin Viziru a uitat unde a parcat mașina după o noapte de distracție/ Sursa foto: Instagram

Și Jador a avut parte de o experiență asemănătoare, dar…s-a lăsat și cu o amendă usturătoare! Artistul a parcat neregulamentar, pe trcerea de pietoni, iar poliția și-a făcut datoria și i-au ridicat mașina. Când s-a întors…Surpriză! Mașina dispăruse! Cântărețul, amuzat de situație, s-a dus ăn fața oamenilor legii, și-a recunoscut greșeala și a plătit 1.000 de lei pentru recuperarea bolidului! (CITEȘTE AICI)

Jador a parcat neregulamentar/ FOTO: Instagram

Și Oana Roman a scos bani din buzunar pentru a-și recupera mașina. Oana Roman a parcat din grabă într-un loc interzis şi s-a trezit fără maşină. După eveniment, vedeta îşi dorea să ajungă acasă, însă în momentul în care a vrut să se urce în maşină, aceasta era de negăsit. Așadar a plecat cu un taxi, iar ulterior a plătit amenda standard în valoare de 1.000 de lei (VEZI AICI)

Oana Roman s-a ales cu o amendă usturătoare/sursă – social media

CITEȘTE ȘI: De-a râsu’-plânsu’. Gheboasă a uitat unde și-a parcat mașina și a făcut plângere penală

NU RATA: Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Altfel discuți când ai burta plină. Vladimir Drăghia, „ședință de familie” după o masă copioasă
Exclusiv
Altfel discuți când ai burta plină. Vladimir Drăghia, „ședință de familie” după o masă copioasă
Unde a dispărut Tuncay Ozturk, la 9 ani de la divorțul de Andreea Marin
Exclusiv
Unde a dispărut Tuncay Ozturk, la 9 ani de la divorțul de Andreea Marin
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
Gandul.ro
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de...
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
Gandul.ro
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă ...
Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă”
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită ...
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție ...
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi
Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat
Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Erika Isac a împlinit 25 de ani și M.G.L. i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea ...
Erika Isac a împlinit 25 de ani și M.G.L. i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea invitațiilor la party
Vezi toate știrile
×