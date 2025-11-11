Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria

Vi s-a întâmplat vreodată să vă parcați mașina într-un loc, iar când v-ați întors, să nu o mai vedeți și să vă cuprindă panica? Nu vă faceți griji și nici nu vă simțiți stânjeniți! Se poate întâmpla oricui, chiar și vedetelor noastre, care par să fi devenit adevărate experte în pierderea propriilor automobile! CANCAN.RO a investigat cazurile mașinilor dispărute ale celebrităților ceva mai neatente, după ce v-am prezentat așa-zisul necaz cu iz de comedie al lui Gheboasă (VEZI AICI)

Cu siguranță vi s-a întâmplat măcar o dată să nu vă găsiți mașina în parcare sau, cel puțin, să nu o zăriți din prima, poate din neatenție! Se întâmplă tuturor, dar mai ales vedetelor din showbiz-ul românesc! CANCAN.RO s-a documentat, ca de fiecare dată, și a aflat cine a intrat în panică, a pus mâna pe telefon și a sunat direct la 112. Când mașina dispare, panica e uriașă, prețul automobilului nu e de neglijat, iar timpul… nu stă în loc! Într-o clipă, simți că-ți fuge pământul de sub picioare!

Vedetele sunt experte în pierderea mașinilor!

Putem spune că trapperul Gheboasă se află pe locul 1 la gafe! Cazul piederii mașinii sale a avut un final de-a râsu’-plânsu’. Artistul a mers la secția de poliție pentru a declara un furt de autoturism. Tânărul a susținut că mașina sa a fost furată, împreună cu o sumă de bani. Conform spuselor sale, autoturismul se afla la subsolul blocului. Polițiștii au demarat o anchetă și astfel au găsit bolidul de lux în parcarea de la Lidl, din apropierea locuinței sale, neatins. Se pare că artistul ar fi avut o mică pierdere de memorie și a uitat complet unde lăsase mașina. Trapperul va fi amendat pentru apelarea abuziva a autorităților (CITEȘTE TOT AICI).

Ne putem aminti și de gafa făcută de Anca Dincu. Actrița și-a parcat mașina în fața Parlamentului României, iar când s-a întors nu și-a mai zărit mașina! Instant a sunat la 112, panicată. Surpriza? A ajuns în parcarea greșită! Mașina ei era bine, mersi acolo în parcarea alăturată! Poliția nici nu s-a deranjat să vină, convinși că a fost o confuzie din partea vedetei! (CITEȘTE AICI)

Augustin Viziru este protagonistul unui alt eveniment de acest gen! În urmă cu mai mulți ani, după o seară incendiară cu băieții în Centrul Vechi al Capitalei, actorul și-a lăsat mașina acolo și a uitat complet de ea! Bărbatul a declarat că i-a fost furată mașina, iar apoi…la ceva timp după apelul disperat, Augustin și-a amintit că automobilul său de colecție se află acolo unde a petrecut noaptea cu tovarășii săi. (VEZI AICI)

Și Jador a avut parte de o experiență asemănătoare, dar…s-a lăsat și cu o amendă usturătoare! Artistul a parcat neregulamentar, pe trcerea de pietoni, iar poliția și-a făcut datoria și i-au ridicat mașina. Când s-a întors…Surpriză! Mașina dispăruse! Cântărețul, amuzat de situație, s-a dus ăn fața oamenilor legii, și-a recunoscut greșeala și a plătit 1.000 de lei pentru recuperarea bolidului! (CITEȘTE AICI)

Și Oana Roman a scos bani din buzunar pentru a-și recupera mașina. Oana Roman a parcat din grabă într-un loc interzis şi s-a trezit fără maşină. După eveniment, vedeta îşi dorea să ajungă acasă, însă în momentul în care a vrut să se urce în maşină, aceasta era de negăsit. Așadar a plecat cu un taxi, iar ulterior a plătit amenda standard în valoare de 1.000 de lei (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI: De-a râsu’-plânsu’. Gheboasă a uitat unde și-a parcat mașina și a făcut plângere penală

NU RATA: Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.