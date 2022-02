Jador a fost amendat de polițiști! Ce a făcut artistul: ”Chiar râdea și cu ei”

Jador a fost amendat de către Poliție, după ce și-a parcat mașina într-un loc nepermis. Ce a declarat impresarul artistului?

Cântărețul Jador a fost nevoit să meargă la Poliție pentru a plăti amenda pentru parcarea necorespunzătoare a mașinii sale. Se pare că autoritățile i-au ridicat bolidul artistului, după ce a staționat mai mult timp pe trecerea de pietoni.

Jador și-a parcat bolidul pe trecerea de pietoni

Cosmin Isăilă, impresarul manelistului a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre ce s-a întâmplat, de fapt. Se pare că cei doi s-au amuzat teribil când au văzut că autovehiculul nu mai este la fața locului.

”A fost parcată puțin pe trecerea de pietoni și a ridicat-o. Am râs foarte mult și eu și el. Ne-am dus să o ridicăm, să o luăm înapoi acasă cu zâmbetul pe buze. Ne-am distrat, am mers frumos și am ridicat-o. Jador chiar râdea și cu oamenii de la Poliție”, a mărturisit Cosmin Isăilă, impresarul lui Jador, în cadrul emisiunii Star Magazin.

Jador, amendat cu 1.000 de lei pentru parcare neregulamentară

După ce a văzut că bolidul de lux, parcat neregulamentar i-a fost ridicat, Jador a mers, împreună cu impresarul său să își recapete bunul. Cântărețul a glumit și s-a amuzat chiar și cu oamenii legii.

”În jur de 1.000 de lei. Nici nu prea îl interesează mașinile. Suntem băieți credincioși”, a adăugat acesta.

Jador a fost la un pas să facă accident

În urmă cu câteva săptămâni, Jador a povestit pe contul personal de socializare despre șoferul din trafic care era cât pe ce să provoace un accident grav. Artistul a mărturisit că băiatul circula cu o viteză foarte mare.

”Nu vreau să zic că toată lumea e handicapată, dar unii copii care vă luați carnetul sunteți proști rău de tot, băi, puteți să luați viețile oamenilor, mânca-ți-aș gura ta, era să intre unul în mine, uite-l în fața mea, zici că e disperat de viață, nu știu unde c#$#% vrea să ajungă. Ferească Dumnezeu”, a povestit Jador pe Instagram.

