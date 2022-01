Jador, acces de furie pe internet după ce a fost la un pas să facă accident

Jador a fost cât pe ce să facă accident. Cântărețul a povestit furios despre evenimentul care i-a dat bătăi de cap în trafic.

Jador a povestit pe contul personal de socializare despre șoferul din trafic care era cât pe ce să provoace un accident grav. Artistul a mărturisit că băiatul circula cu o viteză foarte mare.

”Nu vreau să zic că toată lumea e handicapată, dar unii copii care vă luați carnetul sunteți proști rău de tot, băi, puteți să luați viețile oamenilor, mânca-ți-aș gura ta, era să intre unul în mine, uite-l în fața mea, zici că e disperat de viață, nu știu unde c#$#% vrea să ajungă. Ferească Dumnezeu”, a povestit Jador pe Instagram.

Jador a mai trecut printr-un episod asemănător în urmă cu câteva luni

Jador nu a fost la primul episod de acest gen. În urmă cu mai multe luni, artistul a făcut un accident grav cu mașina și, din nefericire, și-a distrus bolidul de lux. Sperietura a fost foarte mare și atunci, din pricina calului care i-a ieșit în față pe carosabil.

Din fericire, Jador a evitat cu brio impactul, datorită faptului că circula cu viteză mica.

„Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moarte cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă”, a mărturisit Jador pe atunci.