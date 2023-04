Oana Roman nu şi-a mai găsit maşina în parcare. A scos bani mulţi din buzunar ca să o recupereze

Greşeala se plăteşte scump. Asta a simţit şi Oana Roman pe propria piele, după ce a rămas fără maşină. Vedeta a fost nevoită să se întoarcă de la un eveniment la care participase cu un taxi pentru că autoturismul său a fost ridicat de autorităţi. Fiica lui Petre Roman a explicat ce s-a întâmplat, dar şi cât a scos din buzunar pentru a-şi recupera maşina.

Oana Roman a parcat din grabă într-un loc interzis şi s-a trezit fără maşină. După eveniment, vedeta îşi dorea să ajungă acasă, însă în momentul în care a vrut să se urce în maşină, aceata era de negăsit.

Nu mai este un secret faptul că Oana Roman îşi ţine fanii la curent cu tot ceea ce face. Şi de această dată le-a povestit fanilor peripeţia prin care a trecut. Mai mult, vedeta i-a averizat pe internauţi să aibă mare grijă unde parchează, pentru că ea a fost nevoită să scoată din buzunar 1.000 de lei ca să-și recupereze autoturismul.

„Am plecat de la târg și ce credeți? Mi-au ridicat mașina. Pe ploaia asta a trebuit să vin eu să-mi ridic mașina. Asta! Aveți grijă unde parcați! Eu sincer nu mi-am dat seama că nu am parcat bine. Aia e! M-a costat 500 de lei plus amenda, superb. Diseară ies și beau, mă duc fără mașină, ca să nu îmi mai ridice mașina a doua oară în aceeași zi. Cam asta e! Am pățit-o”, a spus Oana Roman pe InstaStories.

Oana Roman vrea să îşi facă o nouă intervenție estetică

În ultimii ani, Oana Roman a reușit să scape de 20 de kilograme cu ajutorul procedurilor estetice non-invazive, al dietei și a ceaiurilor pentru slăbit. Vedeta a luat o decizie importantă privind aspectul ei fizic, urmând să facă o operație de abdominoplastie. Oana și-a făcut toate analizele necesare înaintea procedurii și este gata de intervenție.

„Am făcut un rând de analize de sânge și ecografie abdominală. Pentru că eu fac analize de două ori pe an și mă pregătesc să fac totuși acea operație de abdominoplastie pe care o tot amân de câțiva ani și pe care sper s-o fac în această primăvară. Sunt fericită că mi-au ieșit analizezele foarte bine. Totul e în limite”, a transmis Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.