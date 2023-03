Oana Roman, reacție neașteptată în mediul online! Ce a surprins-o în vacanța din Dubai: „Așa ceva eu nu am mai văzut”

Oana Roman a pornit într-o nouă aventură, alături de fiica sa, Isabela. Cele două au ales ca destinație Dubai, iar când au ajuns au avut parte de un adevărat șoc. Fiica lui Petre Roman a ales să facă totul public.

Oana Roman petrece mult timp, alături de fiica sa, Isabela, după despărțirea de Marius Elisei. După ce s-a întors din vacanța din Egipt, vedeta a decis să plece din nou într-o altă vacanță, de data aceasta, într-o nouă destinație de vis.

Ajunsă acolo, Oana Roman a rămas surprinsă de peisajele de vis, dar și de ceea ce a putut găsi în camera în care a fost cazată.

Oana Roman: „Totul pare de pe altă planetă”

Oana Roman a rămas fascinată de toate locurile și peisajele din Dubai, însă ceea ce a găsit în camera de hotel a șocat-o. Fiind atentă la detalii, fiica lui Petre Roman a fost surprinsă de facilitățile din camerele de hotel din Dubai, spunând că nicăieri altundeva nu a avut parte de atât de mult rafinament și gust.

„N-am făcut niciodată o filmare într-o baie, dar așa ceva eu nu am mai văzut. Și am umblat ceva prin lumea asta. (…). La toaletă au un mâner special pentru a pune geanta. Am luat o cafea care a venit așa (…). Totul pare de pe altă planetă. Rafinament și bun gust”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, dezamăgită de vacanța din Egipt

Dacă locurile și serviciile din Dubai au surprins-o pe vedetă, nu același lucru poate spune și despre experiența din Egipt, căci a rămas dezamăgită de oamenii și de prețurile mari din magazine.

”Deci, ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa, pentru că evident, astăzi a stat prea mult în piscină. Nu a vrut să își dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală, mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon, mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro…niște escroci”, le-a spus Oana Roman internauților, pe Instagram.

