Chiar dacă în prezent își crește singură fiica și are grijă și de mama sa, Oana Roman nu duce grija zilei de mâine. Vedeta se descurcă cu cheltuielile, care depășesc, lunar, 3.000 de lei, pentru că, ne spune chiar ea, are foarte multe contracte în mediul online. CANCAN.RO are toate detaliile.

De când s-a despărțit de Marius Elisei, Oana Roman locuiește singură, cu fiica sa, într-o vilă mare, cu patru dormitoare, două sufragerii și două bucătării. La un astfel de imobil, cheltuielile lunare nu sunt mici deloc, dar fiica fostului premier, Petre Roman, nu are motive să se plângă. Ba ne-a mărturisit că se descurcă foarte bine, mai ales că are foarte multe contracte de publicitate în mediul online.

„Întotdeauna m-am descurcat. Am foarte multe lucruri de făcut, totul e programat pe ore. Nu am timp nici să respir. Muncesc, nu mai fac evenimente deloc, din pandemie. Am contracte multe pe online. Eu nu promovez decât produse pe care le folosesc cam în fiecare zi și care-mi plac, cum ar fi creme, produse de păr, produse cu care mă mențin.

Iza e mare acum, merge la after după ore, am timp să-mi fac treburile. E la o școală de stat, dar la after e la privat. Costă aproximativ 1.500 de lei. Face și ore de pictură, și alte activități”, a declarat Oana Roman pentru CANCAN.RO.

„Multe calorifere au fost închise”

Pe lângă cheltuielile cu fiica sa, Oana plătește lunar, facturile casei, în jur de 1.500 lei. Nu i se pare însă o sumă exagerată, dat fiind că locuiește într-o vilă destul de mare, care este însă foarte bine izolată.

„Sincer, iarna asta practic am stat mai mult la parter și nu am încălzit toată casa. Mai mult de 22 de grade eu nu fac, iar multe calorifere au fost închise. Dar nu a fost frig deloc, pentru că e foarte bine izolată casa, nu se pierde din căldură. Iar facturile nu au fost mai mari ca cele de anul trecut. La lumină mi-a venit puțin mai mult, în loc de 300, să zicem, 400 de lei. Eu trimit indexul în fiecare lună și mi-a venit acum pe două luni și un pic. Cam 900 în total, dar eu folosesc mașină de spălat, mașină de spălat vase, televizor, am două frigidere. A venit rezonabil, având în vedere că am o casă foarte mare. Am patru dormitoare, două sufragerii, două bucătării, trei garaje. Am vreo 300 și ceva de metri pătrați desfășurați și vreo mie de metri de teren. Per total, facturile au fost ok. Nu știu cât va fi acum, pe februarie, pe ultima lună de iarnă, la gaze”, ne-a mai spus aceasta.

Deși are mult spațiu, vedeta exclude să-și facă piscină în curte: „Nu merită să-mi fac piscină, am stat și m-am gândit serios. Pentru ce să bag 20-30.000 de euro, ca să o folosim doar o lună și jumătate din vară, pentru că eu sunt mai mult plecată”.

