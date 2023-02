Adevăratul motiv pentru care Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit: ”Din păcate, așa am ajuns”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit în urmă cu doar câteva săptămâni, iar separarea lor a devenit un subiect extrem de dezbătut în mediul online, mai ales că cei doi au tot continuat să-și aducă acuzații unul împotriva celuilalt.

Recent, Marius Elisei a dezvăluit adevăratul motiv care l-a determinat să se despartă de mama fiicei sale. El a devenit, de altfel, din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare, lucru pe care nu îl făcea des înainte. Pe social media, el a explicat motivul despărțirii de Oana Roman.

Marius Elisei: ”Aia nu mai este familie”

Marius Elisei le-a dat de înțeles internauților faptul că ”cicăleala”,adică discuțiile din casă reprezentau un factor obositor pentru el.

“Așa este și în căsnicie: dacă ție nu-ți mai vine să intri în casă, pentru că știi ce te așteaptă în casă (taca-taca), ce vei face, te vei duce să mai pierzi încă o oră, două, trei prin oraș, zici că poate a adormit, poate…

Aia nu mai este familie, aia nu va mai ține mult, o familie de genul ăla. Vorbe care dor, dar realitatea e asta. Din păcate, așa am ajuns. Oare ce să fac?”, a povestit Marius Elisei, în mediul online.

Oana Roman vrea să îngroape securea războiului

“Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, spunea Oana Roman, pe Instagram.