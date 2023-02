Oana Roman, în război cu toată lumea. Cum se apără vedeta, după ce a fost acuzată că l-a „bălăcărit” pe Marius Elisei

Scandalul dintre Oana Roman și Marius Elisei continuă! Fiica lui Petre Roman este în război cu toată lumea, după seriile de declarații făcute atât de ea, cât și de soțul ei, după despărțire. De data aceasta, vedeta se apără pe rețelele de socializare în fața celor care au acuzat-o că și-a bălăcărit fostul soț.

Vineri dimineața, Oana Roman a mărturisit faptul că atât fanii, cât și apropiații săi, au dat vina pe ea pentru conflictul cu fostul partener de viață. Fiica lui Petre Roman susține că nu este ea cauza de la care a pornit scandalul. Mai mult decât atât, îi îndeamnă pe cei care cred că au găsit un caz în care ea l-a jignit pe Marius Elisei să îi semnaleze.

„Foarte multă lume a înțeles, inclusiv din prietenii și apropiații mei, că fostul meu soț a decis să spună lucruri public pentru că eu l-am bălăcărit și, cum a spus chiar și el într-un comentariu pe Facebook, că am aruncat cu pietre în el. (…) Cred că ar trebui să fiți atenți exact la ceea ce eu am declarat și am scris aici pe Instagram și dacă voi găsiți o situație în care l-am jignit, vă rog să-mi atrageți atenția.”, a spus vedeta pe Instagram.

Oana Roman: „Nu văd unde e bălăcăreala”

Pentru a-și susține nevinovăția, PR-ul a început să enumere ce i-a reproșat, în spațiul public, bărbatului cu care și-a petrecut mai bine de un deceniu. Oana Roman a reamintit car au fost subiectele pentru care l-a criticat pe Marius Elisei și nu consideră, în continuare, că a greșit cu discursul său.

„Eu am declarat următoarele: 1. că a plecat de acasă la momentul nepotrivit, deși era clar că stabiliserăm împreună să plece, doar că m-a deranjat foarte tare că a plecat și m-a lăsat cu puii ăștia pe cap. Nu știu unde e jignirea și bălăcăreala? 2. am spus că refuză să-și vadă copilul, că nu-i răspunde, că n-o caută și că nu contribuie cu nimic la creșterea ei.

Nu văd unde e bălăcăreala în această afirmațiile pe care eu le-am făcut? (…) Am publicat mesajele în care eu l-am rugat frumos să nu-și mai bată joc de Isa, pentru că ea nu merită așa ceva și am mai spus că de când a plecat, în casă este liniște. Vreau să-mi spuneți punctual unde este bălcăreala, unde sunt jignirile și cu ce pietre am aruncat eu în el spunând aceste lucruri.”, a adăugat PR-ul.

