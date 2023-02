Marius Elisei, în vizorul internauților, după ce a criticat-o dur pe Oana Roman: ”Jignirile voastre nu sunt un lucru nou”

Războiul dintre Oana Roman și Marius Elisei pare că nu se mai sfârșește. În timp ce vedeta se plânge că Isa suferă de dorul tatălui ei, el postează în social media un clip video în care vorbește despre starea pe care o are acum. În urma atacurilor în spațiul public, internauții i-au sărit în cap lui Marius Elisei și l-au criticat pentru ceea ce a spus.

Prin intermediul rețelelor de socializare, Oana Roman și Marius Elisei își aruncă săgeți în continuare și își expun durerile în fața internauților. Iată ultima postare a lui Marius Elisei. Ce a transmis fostul soț al vedetei, în social media.

(VEZI ȘI: PRIMA REACȚIE A OANEI ROMAN, DUPĂ ACUZAȚIILE FĂCUTE DE MARIUS ELISEI, ÎN MEDIUL ONLINE: „ĂSTA ESTE EL, DE FAPT!”)

Marius Elisei: ”Atâtea jigniri și atâtea critici mi s-au adus aseară”

În urma unor postări din social media, în care o atacă pe Oana Roman, internauții i-au sărit în cap lui Marius Elisei. În ciuda acestui lucru, spune el că, deși a primit atât de multe jigniri pentru ceea ce a spus, a ajuns în punctul în care nimic nu îl mai afectează. Dimpotrivă, a mărturisit că se simte un om liniștit și fericit.

”Am observat aseară că foarte multă lume și-a dat cu părerea și chiar și-a dat cu părerea într-un mod care nici ei nu cred că știu de ce au făcut-o dar mă rog, este alegerea fiecăruia. Atâtea jigniri și atâtea critici mi s-au adus aseară pentru cum am putut să fac un lucru sau un gest…

Pot spune că nu m-ați atacat în niciun fel prin vorbele pe care mi le-ați adus pentru că eu timp de 10 ani cu asta am fost învățat, așa că jignirile voastre nu sunt un lucru nou. Sunt atât de bine și sunt atât de fericit și îi mulțumesc”, a transmis Marius Elisei, pe InstaStory.

Oana Roman: ”Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă”

În tot acest scandal al părinților lor, Isabela, fiica pe care cei doi o au împreună, plânge după tatăl ei. Oana Roman a făcut aseară publice câteva mesaje dintre ea și tatăl micuței, prin care îi cere acestuia să se vadă cu fiica sa. (CITEȘTE ȘI: MARIUS ELISEI, O NOUĂ RELAȚIE DUPĂ DESPĂRȚIREA DE OANA ROMAN? „DE CÂND TE-AM GĂSIT…”)

”Având în vedere că fostul meu soț mi-a dat block peste tot și nu îi pot comunica nimic referitor la copilul nostru. Mă obligă să-i transmit public mesajele trimise în ultima perioadă referitor la atitudinea sa vis-a-vis de Isabela.

De duminică până azi am trimis următoarele mesaje:

Ai promis ca să te vezi cu Isa. Te sună de azi dimineață în continuu și nu răspunzi. Felicitări! Ți-ai bătut joc de Isa, te-a așteptat ieri toată ziua, nici măcar nu ai răspuns la telefon. Te-am sunat de nu știu câte ori și tu spui că te bufnește râsul la declarațiile mele. Să-ți fie rușine, Isa nu merită așa bătaie de joc.

Nu ți-ai văzut copilul de peste trei săptămâni. Te sună, îți spune că vrea să te vadă. Te-a așteptat duminică toată ziua, nici măcar nu i-ai răspuns la telefon. Este inadmisibil să te porți în felul ăsta cu ea. Ea nu are nicio vină și este copilul tău și te iubește. De ce-ți bați joc de ea? E așa greu să te vezi cu ea măcar o oră? Nu să plătești, nu s-o duci dimineață la 7 la școală, nu nimic. Doar s-o vezi să petreci timp cu ea! Cât de greu poate fi?”,

Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a postat Oana Roman, pe Instagram.