Marius Elisei, o nouă relație după despărțirea de Oana Roman? „De când te-am găsit…”

În urmă cu mai puțin de o lună, Marius Elisei și Oana Roman își spuneau adio. După zece ani de relație cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, iar despărțirea pare că nu a fost una tocmai pașnică. Deși a trecut puțin timp de la separare, Marius Elisei este cu zâmbetul pe buze și pare că și-a refăcut viața sentimentală.

Marius Elisei a fost destul de rezervat în ceea ce privește despărțirea, însă acum a revenit în mediul online și le-a dat de bănuit urmăritorilor săi. Recent, acesta a postat o fotografie în care apare cu zâmbetul pe buze, semn că separarea nu l-a afectat prea tare. Mai mult, acesta a însoțit fotografia de câteva versuri sugestive dintr-o melodie.

Versurile piesei sugerează că acesta ar fi găsit deja o nouă parteneră și este cât se poate de fericit. Fanii au tras imediat concluziile și au presupus că Marius Elisei este într-o nouă relație. Rămâne de văzut dacă acesta va confirma sau nu ipoteza, însă cert este că despărțirea nu pare să că l-a afectat prea tare.

„Am pulsul mărit de când te-am găsit/Și mă bate un gând/Sunt gata să fiu fericit, da/Tu mă duci departe de tot/Nu știu cu ce viteză trăiesc/Dragă, mă duci în alt univers/Spune-mi, mai avem mult de mers?/Mă faci beat și fericit, tânăr și neliniștit”, sunt versurile melodiei postate de Marius Elisei.

Oana Roman, despre despărțirea de Marius Elisei

Recent, Oana Roman le-a mărturisit fanilor din mediul online că despărțirea este una mult mai grea și mai dură ca aceea de acum doi ani. Nici atunci termenii nu fuseseră tocmai unii amiabili și se pare că acum nici atât. Mai mult, Oana Roman a mai spus că de mult timp ea și partenerul său nu mai rezonau deloc, însă relația a mers din inerție. Acum consideră că a fost o greșeală și că a pierdut mult timp, mulți nervi și multă liniște pentru ceva care nu mai era funcțional de multă vreme.

„Sunt datoare publicului meu, care își ia timp din viață ca să mă urmărească. Sunt datoare să fiu sinceră și asumată și să nu mint sau să păcălesc în vreun fel. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic

Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că efectiv nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am avut vreodată.

Nu mai pierdeți timp dacă nu sunteți ok într-o relație nefericită. Eu am pierdut timp și am eșuat lamentabil în relația de cuplu. M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, nu eram împlinită și nu mă simțeam confortabil. Oricât de greu este, nu mai pierdeți timp, pentru că timpul nu se mai întoarce”, a spus Oana Roman.

