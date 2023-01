Marius Elisei nu s-a mai putut abține! Ce mesaj a transmis, după despărțirea de Oana Roman: „Lasă-mă așa cum sunt eu”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, din nou, în urmă cu doar câteva zile. Cei doi au avut o relație de 10 ani, însă, în ultima perioadă, lucrurile nu erau deloc roz în cuplu. După mai multe discuții, aceștia au decis că cel mai bine este să o ia pe drumuri separate. Fiica lui Petre Roman a împărtășit cu fanii săi câteva dintre motivele despărțirii, iar recent, fostul său partener a avut și el o primă reacție.

Oana Roman obișnuiește să împărtășească cu fanii săi momente din viață. Vedeta are o legătură specială cu cei care o urmăresc, iar în urmă cu câteva zile le-a povestit internauților de ce ea și Marius Elisei au decis să se despartă.

Bărbatul a preferat să nu vorbească și să fie discret cu viața sa personală, așa cum a făcut-o mereu. Recent însă, acesta a postat în mediul online o serie de mesaje prin care dă de înțeles că a devenit ținta criticilor, deși a preferat să nu spună din partea cui le primește.

În continuare, fostul partener al Oanei Roman i-a îndemnat pe toți cei care au tendința să îl bârfească să se oprească.

„Sunt oameni care nu pot trăi fără să îi bârfească sau să-i judece, mai bine spus, pe cei din jur. Eu sunt de părere că nu e decât distructivă atitudinea asta și caut s-o evit. Lasă-mă așa cum sunt eu, gras, slab, înalt, prost, deștept, cum mă bârfești tu, toate modurile posibile în care mă bârfești și mă vorbești, lasă-mă așa să fiu eu, sănătos, cum sunt eu, nu contează”, au fost mesajele pe car Marius Elisei le-a transmis în mediul online.

Motivele despărțirii

Așa cum obișnuiește, Oana Roman a fost foarte deschisă cu fanii săi din mediul online și le-a spus acestora ce s-a întâmplat între ea și Marius Elisei. Se pare că relația celor doi nu mai funcționează de ceva timp. Cei doi au viziuni diferit despre viață și nu au mai putut merge împreună înainte.

Decizia separării au fost demult, doar că stabiliseră că vor mai rămâne o perioadă unul lângă altul pentru a se susține reciproc. Însă, Marius Elisei a rupt pactul și a decis să plece de acasă.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit.

Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap. Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e.

El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a spus Oana Roman.