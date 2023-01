Oana Roman, dezvăluiri surprinzătoare după despărțirea de Marius Elisei! Ce se întâmpla în relația celor doi. „Pentru orice ieșire trebuia să mă justific”

După zece ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio. De această dată despărțirea pare să fie definitivă, iar vedeta a făcu câteva dezvăluiri surprinzătoare. Se pare că în relația pe care a avut-o, Oana Roman se simțea destul de încorsetată, iar pentru fiecare lucru pe care îl făcea trebuia să dea explicații.

Recent, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că povestea de dragoste dintre ei a ajuns la final. Despărțirea pare că a fost una cu scântei având în vedere schimbul de replici, din spațiul public, dintre cei doi. Marius Elisei surprindea și spunea că nu vrea să mai audă niciodată de fosta parteneră, iar acum și Oana Roman a venit cu unele dezvăluiri neașteptate.

Aceasta le-a povestit internauților că ultimele zile au fost destul de grele pentru ea, însă a avut parte și de o mică bucurie. Aceasta a ieșit la o masă alături de o prietenă și s-a bucurat din plin de moment. Vedeta a subliniat că ieșirea a fost una eliberatoare și asta pentru că nu a trebuit să mai dea explicații pentru ea. A lăsat de înțeles că în relația cu Marius Elisei lucrurile erau destul de rigide și trebuia „să dea raportul” pentru tot ce făcea.

„Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu îmi place să stau în casă.

Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific. În rest, stau mult cu Isa pentru că are nevoie de prezența mea.”, a spus Oana Roman.

Motivele despărțirii

Așa cum obișnuiește, Oana Roman a fost foarte deschisă cu fanii săi din mediul online și le-a spus acestora ce s-a întâmplat între ea și Marius Elisei. Se pare că relația celor doi nu mai funcționează de ceva timp. Cei doi au viziuni diferit despre viață și nu au mai putut merge împreună înainte.

Decizia separării au fost luată de ceva timp, doar că aceștia stabiliseră că vor mai rămâne o perioadă unul lângă altul pentru a se susține reciproc. Însă, Marius Elisei a rupt pactul și a decis să plece de acasă.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit.

Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap. Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e.

El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a spus Oana Roman.

