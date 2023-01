Oana Roman îi dă replica lui Marius Elisei, după ce a spus că nu vrea să mai audă de ea. „Îi mulțumesc public”

După zece ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio. Cei doi au anunțat despărțirea, iar aceasta pare că nu a fost una pașnică, având în vedere schimbul de replici dintre cei doi. Marius Elisei spune că nu vrea să mai aibă nicio legătură cu fosta parteneră, iar Oana Roman i-a dat replica.

Recent, Oana Roman și Marius Elisei au aniversat 10 ani de relație. Chiar dacă totul părea că merge bine între ei, aceștia au anunțat despărțirea. Cei doi au mai trecut printr-o etapă similară în anul 2021 atunci când au divorțat. Însă, la doar câteva luni a avut loc și împăcare. De această dată separarea pare definitivă.

După ce anunțul despărțirii a fost făcut public, Marius Elisei a declarat că nu vrea să mai audă de fosta parteneră.

„E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu această fată. Nu mai locuiesc cu ea.”, a spus Marius Elisei.

Vorbele acestuia au ajuns și la Oana Roman, care nu a ezitat și i-a dat imediat replica. Aceasta a posta un mesaj în mediul online în care ironic îi mulțumește fostului partener pentru cuvintele sale

„Vreau să îi mulțumesc public pentru că, deși am aproape 47 de ani, el mă vede fată”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Motivele despărțirii

Așa cum obișnuiește, Oana Roman a fost foarte deschisă cu fanii săi din mediul online și le-a spus acestora ce s-a întâmplat între ea și Marius Elisei. Se pare că relația celor doi nu mai funcționează de ceva timp. Cei doi au viziuni diferit despre viață și nu au mai putut merge împreună înainte.

Decizia separării au fost luată de ceva timp, doar că aceștia stabiliseră că vor mai rămâne o perioadă unul lângă altul pentru a se susține reciproc. Însă, Marius Elisei a rupt pactul și a decis să plece de acasă.

„Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit.

Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură cu toate pe cap. Trebuie să am grijă și de copil, și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e.

El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a spus Oana Roman.

