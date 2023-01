Oana Roman, anunț neașteptat în mediul online. Abia acum a avut curaj să vorbească despre asta

Nu mai este un secret faptul că Oana Roman își ține fanii la curent cu toate momentele importante din viața ei. De această dată, vedeta a publicat un mesaj care i-a luat prin surprindere pe cei care o urmăresc și nu a durat mult până când au apărut și laudele din partea acestora. Iată ce veste le-a dat fiica lui Petre Roman!

Oana Roman a trecut prin multe episoade dificile de-a lungul timpului, însă a reușit să facă față cu brio tuturor provocărilor cu care s-a confruntat. Experiențele pe care le-a trăit, emoțiile și intensitatea sentimentelor au determinat-o pe vedetă să fie mai încrezătoare în propria persoană și să se valorifice mai mult.

„Mă simt mai încrezătoare în mine ca niciodată. Am trăit practic jumătate din viață crezând că atât se poate. Am înțeles târziu că se poate cât îți dorești cu adevărat și mai ales am înțeles că merit mai mult. De la tot. De la prieteni, de la partenerul de viață, de la cei cu care lucrez.

M-am subestimat mulți ani și nu am înțeles că trebuie să mă valorific mai mult și să cer și să primesc cât merit. Nu mai puțin. Nu vă mulțumiți cu puțin și credeți în voi!”, a scris Oana Roman pe contul ei de Instagram, potrivit Wowbiz.ro

Fanii au felicitat-o pe Oana Roman pentru curaj

Imediat după ce a făcut anunțul public în mediul online, internauții s-au înghesuit să o felicite pe vedetă. Aceștia au ținut să-i transmită mai multe mesaje de încurajare.

„Te apreciez enorm”/ „E bine și acum! Putere și energie, merit noul drum. Doamne ajută!” / „Meriți”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

Declarațiile ei vin la scurt timp după ce a anunțat că trece prin momente grele. În urmă cu câteva zile, prezentatoarea Tv mărturisea că se simte extenuată.

„Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp ca să vă explic tot. Și să lămuresc tot. Noapte bună, dragilor”, povestea Oana Roman pe conturile sale de socializare, potrivit aceleiași surse.