Despărțire-șoc în showbiz! Oana Roman și Marius Elisei și-au spus ADIO

Oana Roman a anunțat oficial că nu mai formează un cuplu cu Marius Elisei. Cu toate că aceștia divorțaseră oficial, n-au rezistat unul fără celălalt și s-au împăcat, la câteva luni după aceea. Potrivit spuselor vedetei, cei doi nici nu mai locuiesc în aceeași casă.

Oana Roman și-a luat fanii prin surprindere atunci când a oficializat despărțirea de fostul partener de viață. Deși nu se află la prima separare, de data aceasta lucrurile par și mai serioase. Fiica lui Petre Roman a postat niște videoclipuri în care pus punctul pe i și a explicat ce se petrecea, de fapt, în relația ei.

Aparent, vedeta a vrut să încheie relația de mai mult timp, însă Marius Elisei s-a împotrivit acestei decizii și a rugat-o să mai acorde o șansă iubirii lor. Din mărturisirile Oanei Roman, înțelegem că eforturile au fost în zadar și că ei au renunțat să mai lupte, alegând să meargă pe drumuri separate.

„Ultima perioadă, cel puțin din punctul meu de vedere, ultimul an a fost foarte greu. Eu l-am trăit ca pe o povară, ca pe o situație extrem de tensionată în care nu m-am simțit bine, nu m-am simțit împăcată. Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult.

El a insistat foarte mult ca Luna să facă pui, deși eu nu mi-am dorit lucrul acesta și asta e. Nu și-a asumat această responsabilitate. Probabil că el avea varianta lui, o să spună adevărul lui, nu mă interesează”, a afirmat vedeta.

Oana Roman și Marius Elisei aveau percepții diferite

Fosta jumătate a lui Marius Elisei nu a vrut să țină doar pentru ea noutățile din viața personală. Ea a rupt tăcerea și a recunoscut în fața internauților că este pe cont propriu de acum. De vină ar fi fost neînțelegerile din cuplu, provocate de dorințele diferite ale celor doi. Mai mult, fiica lui Petre Roman se plânge de faptul că a rămas „cu toate pe cap”.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața. Vedem lucrurile total diferit.

Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a explicat Oana Roman, pe Instagram.

Marius Elisei a plecat mai repede decât era prevăzut, din casa în care locuiau

În momentul în care au stabilit, de comun acord, să încheie relația, ei s-au înțeles și cu privire la ziua în care nu vor mai locui sub același acoperis. Fostul soț al Oanei Roman nu a mai avut răbdare, însă, până la data cu pricina și a părăsit locuința mai devreme.

„Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a mai adăugat vedeta.