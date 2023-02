Cum și-a găsit Oana Roman mama la întoarcerea din vacanța din Egipt. Vedeta a postat totul în mediul online: „Am lipsit o săptămână și…”

După toate lucrurile ce i s-au întâmplat în ultimul timp, Oana Roman a simțit nevoie să pună totul pe pauză și să aibă parte de câteva zile de relaxare. Așa că și-a luat fiica, iar cele două au plecat în vacanță în Egipt. La întoarcere, primul lucru pe care Oana Roman l-a făcut a fost să își viziteze mama. În ce stare a găsit-o pe Mioara Roman?

De ceva timp, mama Oanei Roman se confruntă cu unele probleme de sănătate. Aceasta a trecut prin multe, iar acum se află într-un centru de specialitate, unde este atent supravegheată și îngrijită. Imediat cum a ajuns în țară, Oana Roman a mers să vadă ce face și cum se sime mama ei, iar starea în care a găsit-o a surprins-o pe vedetă.

Oana Roman le-a mărturisit fanilor din mediul online că mama ei este într-o stare foarte bună. Se pare că șederea la centru de specialitate îi priește de minune. Mioara Roman este bine îngrijită și pare că se simte din ce în ce mai bine.

„Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă”, a spus Oana Roman.

Oana Roman, vacanță cu peripeții

Oana Roman și fiica ei s-au bucurat de o bine meritată vacanță în Egipt. Cele două s-au relaxat, s-au bucurat de soare și de atracțiile turistice. Însă, Oana Roman a rămas cu un gust amar. Se pare că prețurile sunt destul de piperate, iar localnicii profită destul de mult de pe urma turiștilor.

„Deci, ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa, pentru că, evident, astăzi a stat prea mult în piscină. Nu a vrut să își dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală, mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon, mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro… niște escroci”, a povestit Oana Roman.

