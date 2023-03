Oana Roman, dezvăluiri neașteptate. Care este adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Marius Elisei

„Unul din motivele principale pentru care această relație la un moment dat nu a mai funcționat sub nicio formă a fost faptul că el niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere niciodată (n.r- că nu l-a înșelat) și vreau să o spun încă o dată și să fie ultima oară când deschid acest subiect.

Nici măcar când am fost divorțată în acte și singură de 6 luni eu nu am ieșit în oraș cu un bărbat. Puteam să mă mărit cu altul. Nu am avut relații, să ne înțelegem. Nu simțeam și nu mi-am dorit, nu m-a interesat subiectul, cum nu mă interesează nici acum. În cei 10 ani în care eu am trăit cu acest bărbat, din acest punct de vedere eu nu i-am greșit nici măcar o fracțiune de secundă, pe cuvântul meu. Martor îmi e Dumnezeu”, a spus PR-ul în emisiunea lui Dan Capatos.