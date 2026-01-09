Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă

În România există o meserie în care se câștigă mai mult decât în domeniul IT – considerat unul dintre cele mai bine plătite sectoare. Din păcate, pentru mulți români, această meserie este luată în considerare ca o simplă opțiune de criză. Iată despre ce este vorba!

Există numeroase meserii bine plătite pentru care nu sunt necesare studiile superioare. După ce urmați cursurile de inițiere, vă puteți alege cu un salariu destrul de atractiv, chiar și fără diplomă. Specialiștii din resurse umane susține că aceste locuri de muncă oferă venituri competitive și meserii care cel mai probabil nu vor putea fi înlocuite de AI – inteligența artificială.

Cât câștigă un sudor în România

Calificarea și perfecționarea într-un anumit domeniu nu depinde exclusiv de urmarea unor studii universitare. Tinerii la început de drum – care își doresc sau au nevoie să intre pe piața muncii imediat după încheierea liceuloui – se pot îndrepta către cursuri de calificare profesională – teoretică și practică.

Spre exemplu, meseia de sudor este una dintre componentele de bază din fabrici, șantiere de construcții, industria imobilelor, construcții navale și ateliere, motiv pentru care cererea de meseriași calificați continuă să fie extrem de crescută. În general, finalizarea cursului de sudare și obținerea certificării durează între 6 luni și doi ani.

În România, salariul unui sudor calificat/industrial poate varia în funcție de experiență, tipul de sudură și regiune. Salariul unui sudor începător pornește de la 3.000 de lei net, iar cel al unui experimentat poate ajunge până la 1.500 de euro, aproximativ 7.500 de lei/lună.

„Adevărul este că acestea sunt şi vor fi în continuare pentru foarte mulţi ani ocupaţii cheie în industrie şi în societate: unde găseşti un instalator bun când ai nevoie de unul? Sunt zeci de anunţuri pentru electricieni şi sudori care nu îşi găsesc candidaţii. Sunt meserii frumoase şi aduc multe satisfacţii şi, ca în orice altă activitate umană, dacă o faci cu drag şi atingi un anumit nivel de profesionalism, banii nu sunt niciodată o problemă, sunt foarte bine plătite“, spune Marius Ogrezeanu, fondator al Agribusinessjob, o companie de recrutare pentru sectorul de agricultură.

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România”