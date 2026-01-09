Acasă » Știri » Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă

Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 15:38
Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă
Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă/ sursă foto: social media

În România există o meserie în care se câștigă mai mult decât în domeniul IT – considerat unul dintre cele mai bine plătite sectoare. Din păcate, pentru mulți români, această meserie este luată în considerare ca o simplă opțiune de criză. Iată despre ce este vorba!

Există numeroase meserii bine plătite pentru care nu sunt necesare studiile superioare. După ce urmați cursurile de inițiere, vă puteți alege cu un salariu destrul de atractiv, chiar și fără diplomă. Specialiștii din resurse umane susține că aceste locuri de muncă oferă venituri competitive și meserii care cel mai probabil nu vor putea fi înlocuite de AI – inteligența artificială.

Cât câștigă un sudor în România

Calificarea și perfecționarea într-un anumit domeniu nu depinde exclusiv de urmarea unor studii universitare. Tinerii la început de drum – care își doresc sau au nevoie să intre pe piața muncii imediat după încheierea liceuloui – se pot îndrepta către cursuri de calificare profesională – teoretică și practică.

Spre exemplu, meseia de sudor este una dintre componentele de bază din fabrici, șantiere de construcții, industria imobilelor, construcții navale și ateliere, motiv pentru care cererea de meseriași calificați continuă să fie extrem de crescută. În general, finalizarea cursului de sudare și obținerea certificării durează între 6 luni și doi ani.

Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă
Meseria din România unde se câștigă peste medie. Tot mai puțini vor să o facă/ sursă foto: social media

În România, salariul unui sudor calificat/industrial poate varia în funcție de experiență, tipul de sudură și regiune. Salariul unui sudor începător pornește de la 3.000 de lei net, iar cel al unui experimentat poate ajunge până la 1.500 de euro, aproximativ 7.500 de lei/lună.

„Adevărul este că acestea sunt şi vor fi în continuare pentru foarte mulţi ani ocupaţii cheie în industrie şi în societate: unde găseşti un instalator bun când ai nevoie de unul? Sunt zeci de anunţuri pentru electricieni şi sudori care nu îşi găsesc candidaţii.

Sunt meserii frumoase şi aduc multe satisfacţii şi, ca în orice altă activitate umană, dacă o faci cu drag şi atingi un anumit nivel de profesionalism, banii nu sunt niciodată o problemă, sunt foarte bine plătite“, spune Marius Ogrezeanu, fondator al Agribusinessjob, o companie de recrutare pentru sectorul de agricultură.

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Ce salariu are Doru ca mecanic de locomotivă CFR? Tânărul și-a publicat fluturașul: „Se poate și în România”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Știri
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme
Știri
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor…
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața amenințării Chinei, a fost consemnată la sol
go4it.ro
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața...
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea ...
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul ...
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești ...
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, ...
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, mă omoară”
Vezi toate știrile
×