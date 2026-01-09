Acasă » Știri » Salariu asistentă medicală 2026. Cât câștigă în România în comparație cu alte țări

De: Anca Chihaie 09/01/2026 | 14:52
În anul 2026, nivelul salarial al asistentelor medicale rămâne un subiect de interes major, atât în România, cât și la nivel european, în contextul deficitului de personal medical, al migrației forței de muncă și al presiunilor tot mai mari asupra sistemelor de sănătate. Diferențele de venit dintre state sunt semnificative, iar decizia de a profesa în țară sau în străinătate este influențată tot mai mult de raportul dintre salariu, costul vieții și condițiile de muncă.

Comparativ cu alte țări, România continuă să se situeze la coada clasamentului în ceea ce privește veniturile nete ale asistentelor medicale, chiar dacă nivelul salariilor a crescut în ultimii ani. În statele din Europa Occidentală, diferențele sunt evidente atât ca valoare absolută, cât și ca putere de cumpărare.

În România, salariul mediu lunar net al unei asistente medicale variază considerabil în funcție de mai mulți factori. Regiunea în care este exercitată profesia joacă un rol esențial, alături de vechimea în muncă, nivelul de specializare, tipul unității medicale (publică sau privată) și mărimea instituției. De asemenea, turele de noapte, sporurile pentru condiții speciale și orele suplimentare pot influența venitul final.

Datele disponibile arată că aproximativ 80% dintre asistentele medicale din România înregistrează câștiguri nete lunare cuprinse între 4.050 și 7.225 de lei. Acest interval reflectă o medie relativ stabilă față de anii anteriori, însă puterea de cumpărare este puternic afectată de inflație și de creșterea costurilor de trai, în special în marile orașe. În centrele universitare și în spitalele mari, veniturile tind să se apropie de limita superioară a intervalului, în timp ce în zonele rurale sau în unitățile medicale mai mici salariile sunt mai reduse.

În Elveția, una dintre cele mai atractive destinații pentru personalul medical, o asistentă poate câștiga între 5.000 și peste 6.000 de franci elvețieni net pe lună. Nivelul exact al veniturilor depinde de canton, statutul familial și regimul fiscal aplicabil. Deși costul vieții este ridicat, salariile rămân printre cele mai mari din Europa.

Germania oferă, de asemenea, venituri competitive. O asistentă medicală poate ajunge la un salariu net de aproximativ 2.650 de euro lunar, calculat pentru un program standard de 168 de ore și în funcție de clasa de impozitare. Sistemul german este apreciat pentru stabilitate, beneficii sociale și oportunități de avansare profesională.

În Franța, veniturile sunt mai moderate, în special pentru cei aflați la început de carieră. Salariul net lunar pentru o asistentă debutantă se situează în jurul valorii de 2.000 de euro, cu posibilitatea de creștere odată cu experiența și specializarea.

Italia rămâne o destinație frecvent aleasă, mai ales pentru locurile de muncă din căminele de bătrâni. Aici, salariile lunare se încadrează între 1.850 și 2.200 de euro, diferențele fiind date de regiune și de tipul angajatorului.

În Marea Britanie, veniturile pentru asistentele aflate la început de drum ajung la aproximativ 2.400 de lire sterline pe lună. Cu toate acestea, nivelul ridicat al chiriilor și al cheltuielilor zilnice, în special în marile orașe, reduce semnificativ avantajul financiar.

Belgia se remarcă printr-un sistem salarial transparent, însă valorile sunt adesea exprimate în brut. Salariile lunare brute pentru asistentele medicale variază între 2.169 și 3.956 de euro, în funcție de experiență și de sectorul de activitate.

Citește și: Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

Citește și: Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025

