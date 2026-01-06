Acasă » Știri » Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

De: Anca Chihaie 06/01/2026 | 09:28
Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar
Ce salariu are un profesor în România, în 2026

În România, profesia de dascăl rămâne esențială pentru dezvoltarea societății, însă remunerația cadrelor didactice continuă să fie mult mai redusă comparativ cu media europeană. În 2026, salariile profesorilor români diferă semnificativ în funcție de vechime, grad didactic și responsabilități suplimentare, precum dirigenția sau alte sporuri.

Aceste diferențe salariale influențează opțiunile cadrelor didactice, mobilitatea profesorilor între județe și chiar între țări, întrucât mulți dascăli aleg să profeseze în străinătate, unde remunerația este semnificativ mai atractivă. De asemenea, variațiile de salariu în funcție de județ sau unitatea școlară pot crea dezechilibre locale, în special în zonele rurale sau mai puțin dezvoltate economic.

Ce salariu are un profesor în România, în 2026

Conform celor mai recente reglementări, un profesor debutant, fără grad didactic și cu mai puțin de trei ani de experiență, primește un salariu de bază între 3.500 și 4.200 de lei net pe lună. Această sumă reprezintă doar remunerația standard, fără a include eventuale ore suplimentare sau alte sporuri. Profesorii aflați la început de carieră pot preda, de asemenea, ore în regim „plată cu ora” (PCO), pentru care tarifarea netă este de aproximativ 22 de lei pe oră, aceeași valoare ca pentru un zilier necalificat.

Ce salariu are un profesor în România, în 2026

Pe măsură ce experiența și gradul didactic cresc, crește și salariul. Profesorii cu grad didactic II și o vechime între cinci și zece ani câștigă între 4.500 și 5.300 de lei net lunar, iar în cazul în care dețin funcția de dirigintă, suma poate ajunge până la 5.700 de lei net. Această diferență reflectă recunoașterea responsabilităților suplimentare implicate în coordonarea unei clase.

Cadrele didactice cu grad didactic I și o experiență de peste zece ani au salarii care variază între 5.500 și 6.500 de lei net. În situația în care ocupă poziția de diriginți și beneficiază de diverse sporuri, salariul poate crește până la 7.200 de lei net. Pentru profesorii cu vechime mare, de peste 25 de ani, și grad didactic I, salariul de bază ajunge între 6.800 și 7.500 de lei net. În combinație cu dirigenția, gradația de merit și alte sporuri, aceste sume pot depăși 8.000 de lei net pe lună.

Comparativ cu țările din Europa de Vest, aceste valori rămân reduse. În Germania, Danemarca, Luxemburg sau Austria, profesorii beneficiază de salarii mult mai mari, care reflectă atât costul mai ridicat al vieții, cât și politica de valorizare a profesiei. În România, grila de salarizare rămâne principala metodă de stabilire a salariilor, iar modificările recente, inclusiv Legea 141/2025, au avut un impact direct asupra tarifelor orare și a remunerației pentru orele suplimentare, reducându-le aproape la jumătate pentru profesorii care predau în regim „plată cu ora”.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025

Calcul complet. Ce pensie primește o asistentă medicală care a contribuit 30 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”
Știri
Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”
Cum scapi de mucegaiul din casă. Soluția care funcționează tot timpul
Știri
Cum scapi de mucegaiul din casă. Soluția care funcționează tot timpul
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni
Digi24
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui...
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”
Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”
Cum scapi de mucegaiul din casă. Soluția care funcționează tot timpul
Cum scapi de mucegaiul din casă. Soluția care funcționează tot timpul
Reacția bunicăi Aspazia când a auzit cât a dat Cătălin Bordea pe un Rolex: ”L-am primit cadou”
Reacția bunicăi Aspazia când a auzit cât a dat Cătălin Bordea pe un Rolex: ”L-am primit cadou”
Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie ...
Câți bani primește lunar un voluntar în Armata Română. Serviciul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026
Preț grădiniță privată 2026. Câți bani trebuie să scoată părinții lunar din buzunar
Preț grădiniță privată 2026. Câți bani trebuie să scoată părinții lunar din buzunar
Cu ce s-a ocupat în trecut Nicolae Lupșor, concurentul de la Desafio: Aventura. Puțini știu asta ...
Cu ce s-a ocupat în trecut Nicolae Lupșor, concurentul de la Desafio: Aventura. Puțini știu asta despre el
Vezi toate știrile
×