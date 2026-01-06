Ce salariu are un profesor în România, în 2026. Suma pe care o primește lunar

În România, profesia de dascăl rămâne esențială pentru dezvoltarea societății, însă remunerația cadrelor didactice continuă să fie mult mai redusă comparativ cu media europeană. În 2026, salariile profesorilor români diferă semnificativ în funcție de vechime, grad didactic și responsabilități suplimentare, precum dirigenția sau alte sporuri.

Aceste diferențe salariale influențează opțiunile cadrelor didactice, mobilitatea profesorilor între județe și chiar între țări, întrucât mulți dascăli aleg să profeseze în străinătate, unde remunerația este semnificativ mai atractivă. De asemenea, variațiile de salariu în funcție de județ sau unitatea școlară pot crea dezechilibre locale, în special în zonele rurale sau mai puțin dezvoltate economic.

Ce salariu are un profesor în România, în 2026

Conform celor mai recente reglementări, un profesor debutant, fără grad didactic și cu mai puțin de trei ani de experiență, primește un salariu de bază între 3.500 și 4.200 de lei net pe lună. Această sumă reprezintă doar remunerația standard, fără a include eventuale ore suplimentare sau alte sporuri. Profesorii aflați la început de carieră pot preda, de asemenea, ore în regim „plată cu ora” (PCO), pentru care tarifarea netă este de aproximativ 22 de lei pe oră, aceeași valoare ca pentru un zilier necalificat.

Pe măsură ce experiența și gradul didactic cresc, crește și salariul. Profesorii cu grad didactic II și o vechime între cinci și zece ani câștigă între 4.500 și 5.300 de lei net lunar, iar în cazul în care dețin funcția de dirigintă, suma poate ajunge până la 5.700 de lei net. Această diferență reflectă recunoașterea responsabilităților suplimentare implicate în coordonarea unei clase.

Cadrele didactice cu grad didactic I și o experiență de peste zece ani au salarii care variază între 5.500 și 6.500 de lei net. În situația în care ocupă poziția de diriginți și beneficiază de diverse sporuri, salariul poate crește până la 7.200 de lei net. Pentru profesorii cu vechime mare, de peste 25 de ani, și grad didactic I, salariul de bază ajunge între 6.800 și 7.500 de lei net. În combinație cu dirigenția, gradația de merit și alte sporuri, aceste sume pot depăși 8.000 de lei net pe lună.

Comparativ cu țările din Europa de Vest, aceste valori rămân reduse. În Germania, Danemarca, Luxemburg sau Austria, profesorii beneficiază de salarii mult mai mari, care reflectă atât costul mai ridicat al vieții, cât și politica de valorizare a profesiei. În România, grila de salarizare rămâne principala metodă de stabilire a salariilor, iar modificările recente, inclusiv Legea 141/2025, au avut un impact direct asupra tarifelor orare și a remunerației pentru orele suplimentare, reducându-le aproape la jumătate pentru profesorii care predau în regim „plată cu ora”.

