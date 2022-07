Anca Dinicu, momente de panică. Actriţa a sunat la politie şi a anunţat că mașina i-a fost furată

Anca Dinicu este una dintre cele mai îndrăgite actriţe din România. Tânăra are întotdeauna vorbele la ea şi reuşeşte să stârnească amuzamentul celor din jur mai ales cu povestirile sale. Recent, în cadrul unui interviu, vedeta a povestit prin ce moment de panică a trecut, după ce şi-a pierdut maşina. Păţania acesteia va stârni cu siguranţă hohote de râs.

Într-o zi, Anca Dinicu a ieşit cu câţiva prieteni să ia masa în oraş. Actriţa a parcat mașina în fața Parlamentului României, unde se află și sediul SRL. Toate bune şi frumoase până când vedeta s-a întors în parcare să ia maşina şi să plece spre casă. Autoturismul era de negăsit.

Actriţa a sunat la politie şi a anunţat că mașina i-a fost furată

Speriată, ea a sunat la poliție și a reclamat că cineva i-a furat maşina. Oamenii legii i-au transmis că nimeni nu a furat vreodată o mașină din acel loc, datorită securității. Între timp, actriţa a mai căutat vehiculul, dar fără succes.

La un moment dat, vedeta a vorbit cu paznicii din zonă să verifice camerele de supraveghere. Aceştia i-au explicat faptul că ea a venit dintr-o altă parte şi este posibil ca maşina sa să fie în cealaltă parcare.

„Eu am parcat mașina în față la SRI, unde sunt două bariere identice, iar blocurile arată la fel. Lângă era un minister. Am fost, am mâncat și când m-am întors, nu mai era mașina. Am sunat la poliție și le-am zis că a furat-o cineva. M-au întrebat unde și le-am zis că în fața Casei Poporului, iar eu mi-au răspuns „domnișoară, nu a furat nimeni pe pământul ăsta vreo mașină de acolo, acolo e SRI.” Eu le zic că nu sunt nebună și că cineva mi-a furat mașina, un Volkswagen Jetta, „domnișoară, nimeni în România nu a vrut vreodată vreun Volkswagen Jetta”.

Mi-au spus că dacă vin mă costă 1.000 de lei deranjul lor și m-au pus să o caut. Am dat mai multe ture și îi rog pe domnii pe la pază să se uite pe camerele de supraveghere. Mi-au zis că am venit de undeva din stânga, mi s-a făcut rușine când am aflat că mai există o parcare. Am sunat la poliție să le zic să nu mai vină. „Domnișoară, dar credeați că noi o să venim?”, a povestit actriţa.