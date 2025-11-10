Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României

Matei Păun, consilierul politic en vogue, omul care a gestionat campaniile pentru Primăria Bucureștiului și pentru alegerile prezidențiale ale lui Nicușor Dan, ieșit din scenă cu eleganță, a fost surprins sâmbătă noapte în două cluburi din centrul orașului, în compania a doi tipi enigmatici. În timp ce omul pentru care a lucrat conduce România de la Cotroceni, Păun se bucură de o perioadă mai liniștită, până când datoria îl va chema din nou. Dar ce se petrece, de fapt, în spatele nopților sale „liniștite”?

Omul de afaceri a fost văzut sâmbătă seara la club, într-o companie foarte bună. Prima oprire: Mosh, locul preferat al elitei cool din București, acolo unde se discută geopolitică printre pahare de gin tonic și remixuri de The Weeknd. După câteva momente „just vibes”, grupul s-a mutat la Negroni, unde fiecare a mai comandat ceva fin. Nota de plată? Achitată integral de Păun, care părea prins într-o conversație intensă în engleză, cu un bărbat în sacou slim fit.

De la Mosh la Negroni: traseul VIP al nopții

Într-o fotografie explozivă apare și Oliver Ontiveros, mogul imobiliar cu peste 30 de ani pe piețele emergente europene, îmbrăcat în vestă de fâș și cămașă neagră. Serios? Așa se vine la club, domnule? New money sau old money, unde e stylingul? 😅

Cine este Matei Păun? Bancher cu peste două decenii de experiență, Păun și-a început cariera la doar 20 de ani, în primul fond american interesat de fosta Uniune Sovietică un motiv de mândrie destul de mare pentru anii ’90. A dezvoltat relații puternice în Belarus și Rusia și are o perspectivă proprie asupra lumii: mai degrabă „reverse Kissinger” decât diplomat de școală veche. Deși nu e membru USR, a criticat intrarea lui Dacian Cioloș în partid, numind-o „o scurtătură”. În campaniile politice din ultimii ani, Păun a dovedit ceva rar: un mix de finețe strategică și imunitate la scandal. Basically, omul a ieșit din toate bătăliile nevătămat și cu reputația intactă.

Un personaj între două lumi

În timp ce Steve Bannon urlă conspirații și Surkov se distrează cu balerine, Matei Păun stă la bar, în Mosh, cu paltonul impecabil și freza proaspătă. Ce se ascunde în spatele acelor priviri? Afaceri imobiliare de miliarde? Strategii pentru 2029? Sau doar o noapte de „relaxare”… cu doi tipi care nu apar în nicio agendă oficială??

