Acasă » Exclusiv » Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României

Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României

De: Adrian Vâlceanu 10/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Matei Păun, consilierul politic en vogue, omul care a gestionat campaniile pentru Primăria Bucureștiului și pentru alegerile prezidențiale ale lui Nicușor Dan, ieșit din scenă cu eleganță, a fost surprins sâmbătă noapte în două cluburi din centrul orașului, în compania a doi tipi enigmatici. În timp ce omul pentru care a lucrat conduce România de la Cotroceni, Păun se bucură de o perioadă mai liniștită, până când datoria îl va chema din nou. Dar ce se petrece, de fapt, în spatele nopților sale „liniștite”?

Omul de afaceri a fost văzut sâmbătă seara la club, într-o companie foarte bună. Prima oprire: Mosh, locul preferat al elitei cool din București, acolo unde se discută geopolitică printre pahare de gin tonic și remixuri de The Weeknd. După câteva momente „just vibes”, grupul s-a mutat la Negroni, unde fiecare a mai comandat ceva fin. Nota de plată? Achitată integral de Păun, care părea prins într-o conversație intensă în engleză, cu un bărbat în sacou slim fit.

De la Mosh la Negroni: traseul VIP al nopții

Într-o fotografie explozivă apare și Oliver Ontiveros, mogul imobiliar cu peste 30 de ani pe piețele emergente europene, îmbrăcat în vestă de fâș și cămașă neagră. Serios? Așa se vine la club, domnule? New money sau old money, unde e stylingul? 😅

Matei Păun a ieșit la Mosh cu doi prieteni
Matei Păun a ieșit la Mosh cu doi prieteni

Cine este Matei Păun? Bancher cu peste două decenii de experiență, Păun și-a început cariera la doar 20 de ani, în primul fond american interesat de fosta Uniune Sovietică un motiv de mândrie destul de mare pentru anii ’90. A dezvoltat relații puternice în Belarus și Rusia și are o perspectivă proprie asupra lumii: mai degrabă „reverse Kissinger” decât diplomat de școală veche. Deși nu e membru USR, a criticat intrarea lui Dacian Cioloș în partid, numind-o „o scurtătură”. În campaniile politice din ultimii ani, Păun a dovedit ceva rar: un mix de finețe strategică și imunitate la scandal. Basically, omul a ieșit din toate bătăliile nevătămat și cu reputația intactă.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Un personaj între două lumi

În timp ce Steve Bannon urlă conspirații și Surkov se distrează cu balerine, Matei Păun stă la bar, în Mosh, cu paltonul impecabil și freza proaspătă. Ce se ascunde în spatele acelor priviri? Afaceri imobiliare de miliarde? Strategii pentru 2029? Sau doar o noapte de „relaxare”… cu doi tipi care nu apar în nicio agendă oficială??

La un pahar de vorbă, Matei Păun face alături de amici strategiile pentru viitor?!
La un pahar de vorbă, Matei Păun face alături de amici strategiile pentru viitor?!

CITEȘTE ȘI: IMAGINI BOMBĂ. Nicușor Dan, show pe ringul de dans la o nuntă, lângă București! Președintele s-a distrat în weekend cu prima doamnă și fiul lor, Antim

ACCESEAZĂ ȘI: VIDEO EXCLUSIV. Miliardarul îmblănit a scos-o în târg, la un vin fiert, pe o doamnă pofticioasă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!
Exclusiv
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și…
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș
Exclusiv
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar ...
O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale ...
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee ...
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care ...
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Vezi toate știrile
×