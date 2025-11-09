Acasă » Exclusiv » Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte

Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte

De: Delina Filip 09/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Mădălina Ghenea a lăsat pentru o scurtă perioadă viața din Italia și s-a întors pentru câteva zile în țara natală, România. Șatena este aici „for business and pleasure”, iar CANCAN.RO a fost pe urmele ei și a surprins-o în compania unor prieteni la MOSH. Seara s-a încheiat însă în compania unui domn misterios, moștenitor al unui imperiu ridicat în industria modei. Se pare că, după relații cu tenismeni și modele, românca s-a întors la un capitol mai vechi, dar cu un protagonist complet nou. Iată cum am surprins-o pe vedetă.

Mădălina Ghenea este o apariție, oriunde ar merge, iar noi nu puteam rata întoarcerea ei în țară. Top modelul internațional, mereu admirat pentru frumusețea sa, a petrecut o seară în compania unor prieteni, însă finalul a fost în doi. Imaginile vorbesc de la sine.

Mădălina Ghenea revine în RO, dar inima e pe ritm italian

CANCAN.RO a surprins-o pe Mădălina Ghenea la MOSH, un bar din centrul Capitalei, în compania mai multor prieteni. Au petrecut o seară relaxată, bucurându-se de preparate alese și de conversație. În jurul orei 01:20, Mădălina și-a luat la revedere de la prieteni și a părăsit localul, însă nu singură, ci însoțită de un tânăr misterios.

Mădălina Ghenea pleacă de la Mosh însoțită de Vincenzo
Mădălina Ghenea pleacă de la Mosh însoțită de Vincenzo

Cei doi au părăsit barul împreună, iar Mădălina a atras din nou toate privirile. Îmbrăcată elegant, într-o rochie albă, scurtă, care îi evidenția talia și silueta impecabilă, completată de un sacou negru, ușor oversized, vedeta a fost o apariție de neuitat. Privirile bărbatului care o însoțea spuneau totul.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cei doi se urcă în aceeași mașină
Cei doi se urcă în aceeași mașină

Cei doi au așteptat mașina în față, ocazie cu care au mai schimbat câteva vorbe. Tânărul o scoate din buzunar un pachet de gume, ia una, apoi o întreabă și pe ea dacă dorește. Mădălina refuză, astfel că bărbatul bagă înapoi pachetul și începe să mestece. Îl înțelegem, în prezența unei astfel de femei, trebuie să fii mereu fresh. Mașina sosește, iar cei doi urcă pe bancheta din spate și se îndreaptă spre următoarea destinație.

Ajung în fața hotelului Hilton și intră în incintă
Ajung în fața hotelului Hilton și intră în incintă

La 01.40, Mădălina Ghenea și tânărul, pe numele lui Vincenzo, se dau jos din mașina care oprește în fața hotelului InterContinental. Ea își mai aranjează puțin părul, în timp ce el stă în spatele ei. Apoi, intră împreună în hotel. Remarcăm că ea este destul de atentă la imaginea ei, semn că îi place compania bărbatului. Cei doi urcă apoi în lift și se îndreaptă spre camera de hotel, acolo unde nu am mai avut nici măcar noi acces, dar probabil că seara s-a încheiat cum nu se poate mai bine pentru româncă. Și pentru că nouă nu ne place niciodată să facem treaba doar pe jumătate, am aflat cine este bărbatul misterios în compania căruia românca a petrecut seara.

Misteriosul Vincenzo

Vincenzo, în vârstă de 30 de ani, provine dintr-o familie de antreprenori sicilieni cu tradiție în moda de lux, Dell’Oglio, activă încă de la finalul secolului XIX. Compania valorează zeci de milioane de dolari și are sedii în Palermo și Taormina.

Intră împreună în hotel și se îndreaptă spre lift
Intră împreună în hotel și se îndreaptă spre lift

Love history pe scurt

Mădălina Ghenea a avut o viață sentimentală destul de controversată, prin prisma relațiilor sale cu personalități din lumea filmului, sportului și a modei. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Printre cei care i‑au căzut în mreje frumoasei românce sunt nume celebre precum Gerard Butler, cu care șatena a avut o relație de peste un an, care s-a încheiat din cauza faptului că actorul nu era pregătit pentru o familie, în timp ce românca visa la acel moment. S-a spus că ar fi avut o relație cu actorul irlandez Michael Fassbender, dar și cu celebrul Leonardo DiCaprio, însă aceasta din urmă nu a fost confirmată niciodată oficial.

Mădălina și Vincenzo urcă spre camera de hotel
Mădălina și Vincenzo urcă spre camera de hotel

De la actori, românca a trecut pe terenul modei și Philipp Plein a fost următorul norocos cu care Mădălina a avut o relație scurtă, dar intensă, asta pentru că cei doi și-au spus adio după câteva luni. În 2016, fotomodelului s-a întors „cu sufletul” în România, iar Matei Stratan a câștigat inima româncei pe care a făcut-o și mamă în 2017. După doi ani, Matei și Mădălina s-au despărțit, însă ea nu a stat prea mult să își plângă de milă și s-a consolat în brațele tenismenului Grigor Dimitrov cu care a avut o legătură scurtă și intensă care s-a încheiat în octombrie 2023.

CITEȘTE ȘI: Robbie Williams, în genunchi în fața Mădălinei Ghenea! Imagini FABULOASE de la petrecerea unui milionar italian

ACCESEAZĂ ȘI: Iadul prin care trece Mădălina Ghenea! Românca a ajuns în instanță: ”Îmi provoacă teamă și anxietate”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru toată țara, ai nevoie de pace interioară
Exclusiv
Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru toată țara, ai nevoie de…
Rapidiștii au făcut „mișcare” și în club! Avem lista completă a petrecăreților de la MOSH. Surpriza serii: un stelist infiltrat în gașcă
Exclusiv
Rapidiștii au făcut „mișcare” și în club! Avem lista completă a petrecăreților de la MOSH. Surpriza serii: un…
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute de un celebru mecanic auto
Adevarul
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele...
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru ...
Fondatorul FRYDAY și-a dat „restartul spiritual” pe Muntele Athos. Dacă prăjești cartofi pentru toată țara, ai nevoie de pace interioară
Rapidiștii au făcut „mișcare” și în club! Avem lista completă a petrecăreților de la MOSH. ...
Rapidiștii au făcut „mișcare” și în club! Avem lista completă a petrecăreților de la MOSH. Surpriza serii: un stelist infiltrat în gașcă
Familiile „Opticris” și „Catena”, MEGA-PETRECERE pentru bebelușul moștenitor. ...
Familiile „Opticris” și „Catena”, MEGA-PETRECERE pentru bebelușul moștenitor. Baby shower de miliardari!
Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”
Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului. Ce spunea bărbatul despre ...
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Vezi toate știrile
×