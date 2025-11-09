Mădălina Ghenea a lăsat pentru o scurtă perioadă viața din Italia și s-a întors pentru câteva zile în țara natală, România. Șatena este aici „for business and pleasure”, iar CANCAN.RO a fost pe urmele ei și a surprins-o în compania unor prieteni la MOSH. Seara s-a încheiat însă în compania unui domn misterios, moștenitor al unui imperiu ridicat în industria modei. Se pare că, după relații cu tenismeni și modele, românca s-a întors la un capitol mai vechi, dar cu un protagonist complet nou. Iată cum am surprins-o pe vedetă.

Mădălina Ghenea este o apariție, oriunde ar merge, iar noi nu puteam rata întoarcerea ei în țară. Top modelul internațional, mereu admirat pentru frumusețea sa, a petrecut o seară în compania unor prieteni, însă finalul a fost în doi. Imaginile vorbesc de la sine.

Mădălina Ghenea revine în RO, dar inima e pe ritm italian

CANCAN.RO a surprins-o pe Mădălina Ghenea la MOSH, un bar din centrul Capitalei, în compania mai multor prieteni. Au petrecut o seară relaxată, bucurându-se de preparate alese și de conversație. În jurul orei 01:20, Mădălina și-a luat la revedere de la prieteni și a părăsit localul, însă nu singură, ci însoțită de un tânăr misterios.

Cei doi au părăsit barul împreună, iar Mădălina a atras din nou toate privirile. Îmbrăcată elegant, într-o rochie albă, scurtă, care îi evidenția talia și silueta impecabilă, completată de un sacou negru, ușor oversized, vedeta a fost o apariție de neuitat. Privirile bărbatului care o însoțea spuneau totul.

Cei doi au așteptat mașina în față, ocazie cu care au mai schimbat câteva vorbe. Tânărul o scoate din buzunar un pachet de gume, ia una, apoi o întreabă și pe ea dacă dorește. Mădălina refuză, astfel că bărbatul bagă înapoi pachetul și începe să mestece. Îl înțelegem, în prezența unei astfel de femei, trebuie să fii mereu fresh. Mașina sosește, iar cei doi urcă pe bancheta din spate și se îndreaptă spre următoarea destinație.

La 01.40, Mădălina Ghenea și tânărul, pe numele lui Vincenzo, se dau jos din mașina care oprește în fața hotelului InterContinental. Ea își mai aranjează puțin părul, în timp ce el stă în spatele ei. Apoi, intră împreună în hotel. Remarcăm că ea este destul de atentă la imaginea ei, semn că îi place compania bărbatului. Cei doi urcă apoi în lift și se îndreaptă spre camera de hotel, acolo unde nu am mai avut nici măcar noi acces, dar probabil că seara s-a încheiat cum nu se poate mai bine pentru româncă. Și pentru că nouă nu ne place niciodată să facem treaba doar pe jumătate, am aflat cine este bărbatul misterios în compania căruia românca a petrecut seara.

Misteriosul Vincenzo

Vincenzo, în vârstă de 30 de ani, provine dintr-o familie de antreprenori sicilieni cu tradiție în moda de lux, Dell’Oglio, activă încă de la finalul secolului XIX. Compania valorează zeci de milioane de dolari și are sedii în Palermo și Taormina.

Love history pe scurt

Mădălina Ghenea a avut o viață sentimentală destul de controversată, prin prisma relațiilor sale cu personalități din lumea filmului, sportului și a modei. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) Printre cei care i‑au căzut în mreje frumoasei românce sunt nume celebre precum Gerard Butler, cu care șatena a avut o relație de peste un an, care s-a încheiat din cauza faptului că actorul nu era pregătit pentru o familie, în timp ce românca visa la acel moment. S-a spus că ar fi avut o relație cu actorul irlandez Michael Fassbender, dar și cu celebrul Leonardo DiCaprio, însă aceasta din urmă nu a fost confirmată niciodată oficial.

De la actori, românca a trecut pe terenul modei și Philipp Plein a fost următorul norocos cu care Mădălina a avut o relație scurtă, dar intensă, asta pentru că cei doi și-au spus adio după câteva luni. În 2016, fotomodelului s-a întors „cu sufletul” în România, iar Matei Stratan a câștigat inima româncei pe care a făcut-o și mamă în 2017. După doi ani, Matei și Mădălina s-au despărțit, însă ea nu a stat prea mult să își plângă de milă și s-a consolat în brațele tenismenului Grigor Dimitrov cu care a avut o legătură scurtă și intensă care s-a încheiat în octombrie 2023.

