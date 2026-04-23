Mircea Solcanu, dezvăluirile care ar putea da peste cap tot ce se știa despre divorțul Codruței de Sanfira: “Valentin ar fi trebuit să-și asume”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au ținut prima pagină a ziarelor cu divorțul lor controversat, în special după ce artista a decis să vorbească despre motivele separării. Ea a fost singura dintre cei doi, care a oferit detalii despre divorțul lor și a lansat în spațiul public declarații care au ridicat numeroase semne de întrebare. Artista a susținut că a trăit timp de șapte ani într-o minciună, lăsând să planeze suspiciunea infidelității din partea lui Valentin. La scurt timp au apărut numeroase ipoteze și zvonuri legate de această presupusă infidelitate, Mircea Solcanu, unul dintre cei mai vocali oameni de media, a oferit pentru CANCAN.RO un punct de vedere care ar putea să schimbe percepția asupra poveștii.

Mircea Solcanu este unul dintre cei mai asumați și direcți oameni de televiziune din România, o prezență care s-a remarcat de-a lungul timpului prin sinceritate, opinii ferme și un stil aparte. Cu toate că asumarea sa i-a adus, pe de o parte notorietate, pe de altă parte a fost de multe ori contestat și i s-au adus numeroase critici. Cu toate acestea, Mircea Solcanu a rămas consecvent în felul său de a fi și demn și a ales să își asume public poziția sa, indiferent de critici sau aplauze. În acest context, fostul prezentator de la Acasă TV și-a spus părerea și despre divorțul momentului. Mircea Solcanu este de părere că Valentin Sanfira și-a construit viața pentru a satisface standardele societății, însă, în acest fel, și-a rănit fosta soție. De asemenea, acesta susține că o parte din vina pentru care lucrurile au ajuns în acest punct ar avea-o și societatea care acceptă doar anumite standarde și are anumite rigori.

Mircea Solcanu, despre decizia lui Valentin Sanfira: „I-a adus nefericire și lui, și persoanei cu care era, și Codruței”

CANCAN.RO: Ce părere ai de divorțul momentului dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira?

Mircea Solcanu: Ce părere să am?! Că lumea nu ar trebui să mintă în primul rând. Eu nu îi cunosc pe oamenii aceștia doi, dar dacă este așa cum am citit, dar știi societatea are partea ei de vină aici. Dacă societatea nu era atât de obtuză și de închisă, poate că omul ajungea să nu își construiască o viață pentru ceilalți. Până la urmă și-a construit viața aceea pentru ceilalți, nu și-a construit-o pentru el, după cum bine se vede.

CANCAN.RO: Cine crezi că l-a determinat să facă asta?

Mircea Solcanu: Nu știu, dar pare că și-a construit viața pentru părinți, pentru rude, pentru familie, prieteni. Probabil că s-a gândit că nu o să-l iubească oamenii așa cum este.

CANCAN.RO: Poate că fix asta i-a adus nefericire și lui și, probabil că și ei, mă gândesc, nu?

Mircea Solcanu: I-a adus nefericire și lui, și persoanei cu care era el, și Codruței, la toată lumea. Așa este minciuna. Minciuna îți lasă cicatrici. Adevărul doare, dar îți lasă doar vânătăi. Vânătaia trece, cicatricile rămân. Mai bine o prietenie reală, decât o iubire construită pe ceva fals, de ochii lumii. Ar fi trebuit să-și asume, eu așa consider.

CANCAN.RO: Tu spui asta din perspectiva unui jurnalist obiectiv.

Mircea Solcanu: A unui om de pe stradă. Până la urmă, am înțeles că nu au copii, poate că este mai bine așa, căci în cazul de față copiii ar fi avut de suferit. În situația de față este bine că nu s-a mers mai departe și au rămas la relația de soț-soție. Asta este din dorința oamenilor de a avea relația perfectă și poza perfectă. Uite câte fac oamenii din dorința de a se alinia.

CANCAN.RO: Tu nu îi poți înțelege pentru că mereu te-ai afișat în fața oamenilor și cu bune, și cu rele?

Mircea Solcanu: Și eu dacă mă ascundeam în fața oamenilor cred că făceam la fel, dar nu aș fi încurcat atât de tare viața altcuiva. O lăsam așa, nu o duceam mai departe. Până la urmă e păcat să încurci viața unui om.

