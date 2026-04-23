Alertă în România! Augustin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 23/04/2026 | 19:18
Augustin a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Becheanu Augustin Aurelian, în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Dăbuleni, județul Dolj. Se pare că la data de 3 aprilie 2026, bărbatul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și nu a revenit până în prezent.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Becheanu Augustin Aurelian sunt: înălțime – 190 cm, greutate – 100 kg, păr șaten, ochi căprui.

La momentul dispariției, bărbatul purta: o pereche de pantaloni negri, cu dungi roșii la baza gleznei, o bluza maro cu inserții roșii, șapcă de culoare roșie și o pereche de adidași de culoare alb.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Becheanu Augustin Aurelian este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Becheanu Augustin Aurelian. Este lege

Cine îl vede pe Becheanu Augustin Aurelian este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

Cele 3 alimente care nu trebuie să lipsească de la micul dejun, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Energia necesară pentru toată ziua”
