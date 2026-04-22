Victor Oratoriu, un tânăr de 19 ani, și-a ucis prietenul în vârstă de 20 de ani. Ireal ce a făcut imediat după fapta odioasă

De: Anca Chihaie 22/04/2026 | 10:24
Foto: social media

Un tânăr de 20 de ani din localitatea Sessa Aurunca, în provincia Caserta, a fost dat dispărut începând cu data de 18 martie, ceea ce a declanșat imediat îngrijorarea familiei și o amplă mobilizare a autorităților italiene. După sesizarea dispariției, carabinierii au deschis o anchetă, iar cazul a ajuns rapid în atenția publică, fiind prezentat inclusiv în cadrul emisiunii „Chi l’ha visto?”, dedicată persoanelor dispărute.

Investigațiile au evoluat în ultimele zile, iar situația a luat o turnură dramatică după ce a fost descoperit trupul neînsuflețit al tânărului. Descoperirea a fost făcută în condiții care indică o posibilă tentativă de ascundere a urmelor, cadavrul fiind găsit într-o stare avansată de degradare.

Cum a fost găsit prietenul românului

În urma acestei descoperiri, ancheta s-a intensificat, iar forțele de ordine au reușit să identifice și să rețină un suspect. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, de origine română, care era cunoscut ca fiind apropiat al victimei. Acesta a fost ridicat de carabinieri și condus la audieri, unde a fost interogat timp de mai multe ore.

Pe parcursul anchetei, suspectul ar fi avut o atitudine rezervată, însă în cele din urmă ar fi recunoscut implicarea sa în faptele investigate. Potrivit informațiilor transmise de autorități, tânărul a declarat că între el și victimă ar fi avut loc un conflict, în urma căruia a avut loc o agresiune gravă. Victor Oratoriu a afirmat că l-ar fi înjunghiat pe prietenul său de două ori, în timpul unei dispute.

După comiterea faptei, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele incidentului. Conform declarațiilor oferite anchetatorilor, acesta ar fi mutat trupul victimei și ar fi încercat să îl ascundă într-un mod menit să îngreuneze descoperirea sa. Cadavrul ar fi fost plasat într-un ambalaj din plastic de mari dimensiuni, apoi acoperit cu diverse materiale și obiecte găsite la fața locului.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost descoperit într-un puț situat într-o clădire aflată în renovare, în zona San Castrese, localitate aparținând comunei Terra di Lavoro. Locul respectiv a fost verificat de anchetatori în urma unor investigații desfășurate în zonă, iar descoperirea a confirmat suspiciunile autorităților privind un posibil omor.

Badanta Florina a murit în Italia, la muncă. Bătrânul pe care îl îngrijea a dat alarma

Ion Bărbulescu a murit într-un accident rutier cumplit. Bărbatul de 54 de ani și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Italia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au reacționat părinții lui Neagoe Viorel când au aflat despre relația lui cu Emilia Ghinescu. Artista a făcut totul public!
Știri
Cum au reacționat părinții lui Neagoe Viorel când au aflat despre relația lui cu Emilia Ghinescu. Artista a…
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:45. Adio, Rădoi! Cine îl înlocuiește pe Mirel: Gigi Becali a pornit căutările
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:45. Adio, Rădoi! Cine îl înlocuiește pe Mirel: Gigi Becali a pornit căutările
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
Mediafax
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026
Gandul.ro
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum,...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete. Sesizarea, de la „Justițiarul de Berceni”
Adevarul
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete....
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl,...
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Click.ro
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
Digi 24
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul...
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în...
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descoperire neașteptată făcută de muncitori care săpau un tunel: Nu una, nu două, ci șase
go4it.ro
Descoperire neașteptată făcută de muncitori care săpau un tunel: Nu una, nu două, ci șase
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026
Gandul.ro
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au reacționat părinții lui Neagoe Viorel când au aflat despre relația lui cu Emilia Ghinescu. ...
Cum au reacționat părinții lui Neagoe Viorel când au aflat despre relația lui cu Emilia Ghinescu. Artista a făcut totul public!
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:45. Adio, Rădoi! Cine îl înlocuiește pe Mirel: Gigi Becali a pornit căutările
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:45. Adio, Rădoi! Cine îl înlocuiește pe Mirel: Gigi Becali a pornit căutările
Legenda Sfântului Gheorghe și a Balaurului: Povestea fascinantă a cavalerului care a salvat cetatea ...
Legenda Sfântului Gheorghe și a Balaurului: Povestea fascinantă a cavalerului care a salvat cetatea de fiară
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Mercur în mers direct: ce energii aduce această planetă pentru zodii și cum le influențează
Mercur în mers direct: ce energii aduce această planetă pentru zodii și cum le influențează
Tudor Chirilă, venituri de aproape 1 milion de euro. Statul, însă, nu s-a ales cu aproape nimic
Tudor Chirilă, venituri de aproape 1 milion de euro. Statul, însă, nu s-a ales cu aproape nimic
Vezi toate știrile