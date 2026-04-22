Victor Oratoriu, un tânăr de 19 ani, și-a ucis prietenul în vârstă de 20 de ani. Ireal ce a făcut imediat după fapta odioasă

Un tânăr de 20 de ani din localitatea Sessa Aurunca, în provincia Caserta, a fost dat dispărut începând cu data de 18 martie, ceea ce a declanșat imediat îngrijorarea familiei și o amplă mobilizare a autorităților italiene. După sesizarea dispariției, carabinierii au deschis o anchetă, iar cazul a ajuns rapid în atenția publică, fiind prezentat inclusiv în cadrul emisiunii „Chi l’ha visto?”, dedicată persoanelor dispărute.

Investigațiile au evoluat în ultimele zile, iar situația a luat o turnură dramatică după ce a fost descoperit trupul neînsuflețit al tânărului. Descoperirea a fost făcută în condiții care indică o posibilă tentativă de ascundere a urmelor, cadavrul fiind găsit într-o stare avansată de degradare.

Cum a fost găsit prietenul românului

În urma acestei descoperiri, ancheta s-a intensificat, iar forțele de ordine au reușit să identifice și să rețină un suspect. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, de origine română, care era cunoscut ca fiind apropiat al victimei. Acesta a fost ridicat de carabinieri și condus la audieri, unde a fost interogat timp de mai multe ore.

Pe parcursul anchetei, suspectul ar fi avut o atitudine rezervată, însă în cele din urmă ar fi recunoscut implicarea sa în faptele investigate. Potrivit informațiilor transmise de autorități, tânărul a declarat că între el și victimă ar fi avut loc un conflict, în urma căruia a avut loc o agresiune gravă. Victor Oratoriu a afirmat că l-ar fi înjunghiat pe prietenul său de două ori, în timpul unei dispute.

După comiterea faptei, suspectul ar fi încercat să ascundă urmele incidentului. Conform declarațiilor oferite anchetatorilor, acesta ar fi mutat trupul victimei și ar fi încercat să îl ascundă într-un mod menit să îngreuneze descoperirea sa. Cadavrul ar fi fost plasat într-un ambalaj din plastic de mari dimensiuni, apoi acoperit cu diverse materiale și obiecte găsite la fața locului.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost descoperit într-un puț situat într-o clădire aflată în renovare, în zona San Castrese, localitate aparținând comunei Terra di Lavoro. Locul respectiv a fost verificat de anchetatori în urma unor investigații desfășurate în zonă, iar descoperirea a confirmat suspiciunile autorităților privind un posibil omor.

