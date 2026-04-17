Acasă » Știri » Badanta Florina a murit în Italia, la muncă. Bătrânul pe care îl îngrijea a dat alarma

Badanta Florina a murit în Italia, la muncă. Bătrânul pe care îl îngrijea a dat alarma

De: Irina Vlad 17/04/2026 | 09:58
Florina Florea este românca de 66 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Sardinia, Italia. Femeia lucra ca badantă și avea grijă de un bărbat de 87 de ani. 

Florina lucra ca badantă în Italia de ani buni, în casa lui Mariano Pinna, un bărbat de 87 de ani din zona Is Corrias, Sardinia. Alarma a fost dată în noaptea de marți spre miercuri (15-16 aprilie), chiar de bărbatul de care românca avea grijă. Într-un moment necugetat, românca s-ar fi aruncat de la etajul 3 al unui bloc, însă anchetatorii nu exclud varianta unei crime.

Femeia a fost găsită fără suflare în curtea interioară a imobilului. La fața locului au ajuns echipele medicale, însă Florina nu a mai putut fi salvată. Deși inițial s-a luat în calcul varianta unei sinucideri, anchetatorii nu exclud varianta unei accident și iau în calcul inclusiv o crimă. Locuința pensionarului a fost verificată de carabinierii din Quartu Sant`Elena și de specialiștii RIS din Cagliari, după ce mai mulți vecini au auzit țipete înainte ca Florina să cadă de la etaj.

În urma examinării medico-legale, făcută la spitalul Brotzu din Cagliari, pe corpul Florinei nu au fost descoperite urme de violență, nici leziuni compatibile cu o agresiune. În fața judecătorilor, bărbatul a declarat că românca traversa o perioadă tensionată din punct de vedere emoțional. În ultimele ore din viață, ea ar fi avut o discuție aprinsă la telefon cu o rudă din România.

Florina ar fi împlinit 67 de ani pe 28 aprilie. Prin intermediul rețelelor de socializare, familia româncei a făcut un apel public pentru sprijin financiar în vederea repatrierii trupului neînsuflețit.

„Cu durere în suflet, vă anunțăm trecerea în neființă a Florinei Florea – o mamă iubitoare, o bunică grijulie și o prietenă de nădejde.  Timp de 20 de ani a muncit în Sardinia, Italia, iar acolo s-a petrecut această nenorocire.

Noi, familia, ne dorim din tot sufletul să o aducem acasă, în România, pentru a-i oferi o înmormântare creștinească, așa cum merită. Din păcate, costurile repatrierii sunt foarte mari și depășesc posibilitățile noastre.

Facem un apel către toți cei care pot și doresc să ne sprijine: orice sumă, oricât de mică, înseamnă enorm în aceste momente grele. Chiar și o simplă distribuire ne este de mare ajutor.

Haideți să ne unim și să o ajutăm pe Florina să ajungă acasă, lângă cei dragi, pentru a-și găsi liniștea. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de familia Florinei.

Tags:

Recomandarea video

