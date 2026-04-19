Amedeea a fost dată dispărută pe 3 aprilie 2026. Ireal unde a fost găsită 15 zile mai târziu

Sfârșit tragic pentru o tânără din Arad. Amedeea Saletti, în vârstă de 28 de ani, fusese dată dispărută în urmă cu două săptămâni. Aceasta a fost văzută ultima dată pe 3 aprilie, atunci când s-a întâlnit cu iubitul său. Acum, trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit în râul Mureș.
La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 17:40, prin 112, a fost sesizată prezența unui cadavru, pe Mureș, în zona localității Pecica. La fața locului s-au deplasat pompierii ISU Arad, care au recuperat trupul neînsuflețit.
După scoaterea cadavrului din apă, acesta a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală, unde a fost stabilită identitatea victimei. Se pare că este vorba de Amedeea Saletti, o tânără în vârstă de 28 din Arad, care fusese dată dispărută în urmă cu două săptămâni.
Tânăra găsită fără viață în râul Mureș a fost identificată ca fiind Amedeea Saletti, în vârstă de 28 de ani, din Arad. Dispariția ei fusese semnalată de familie în urmă cu aproximativ două săptămâni. Tânăra a fost dată dispărută după ce pe 3 aprilie plecase la iubitul său și nu s-a mai întors.
Din primele informații, nu există indicii clare care să sugereze săvârșirea unei fapte penale, însă cercetările continuă pentru a lămuri toate circumstanțele acestui caz.
Amedeea Saletti fusese dată dispărută la începutul lunii aprilie. Potrivit informațiilor din anunțul oficial al dispariției, aceasta plecase de acasă în seara zilei de 3 aprilie 2026 pentru a se întâlni cu iubitul său din municipiul Arad. După acel moment, nu a mai putut fi contactată și nu a mai fost văzută de familie sau prieteni.
De asemenea, se pare că tânără a fost văzută ultima oară în zona Podului Traian. În momentul dispariției, aceasta purta colanți negri, o bluză neagră, bocanci negri și un palton maro. Acesta detalii au ajutat și în procesul de identificare.
Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman
Se ia în calcul deshumarea Ludmilei Vartic, soția unui demnitar din Republica Moldova, care s-a aruncat de pe un bloc. Noi detalii din anchetă