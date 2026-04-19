Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman

Este doliu în sportul mondial! Mara Flávia, o atletă din Brazilia, a murit la doar 38 de ani. Sportiva a dispărut în apele lacului Woodlands din apropierea orașului Houston, în timpul probei de triatlon a concursului Texas Ironman.

Mara Flávia Araújo, în vârstă de 38 de ani, care locuia în São Paulo, a dispărut în apă în timpul probei de triatlon a concursului Texas Ironman din Statel Unite. A fost găsită câteva ore mai târziu, sâmbătă, 18 aprilie, cauza decesului rămâne încă necunoscută. Proba de înot a cursei, numită Memorial Hermann Ironman Texas, are o lungime de aproximativ 3,8 kilometri, iar temperatura medie a apei este de aproximativ 23 de grade Celsius. Acesta nu este primul deces înregistrat la triatlonul anual. Sportiva locuia în São Paulo, era triatletă de aproximativ 10 ani și nu era prima dată când participa la Ironman.

Mara Flavia, o atletă din Brazilia, a murit la doar 38 de ani

Cu o zi înainte de tragedie, Mara Flavia a încărcat pe social media o fotografie în costum de baie, lângă o piscină, fiind pe punctul de a începe o sesiune de antrenamente, alături de un mesaj în care spune: „Încă o zi de muncă”. O zi mai târziu, trupul neînsuflețit al sportivei de 38 de ani a fost scoasă din apă de o echipă de scafandri.

Mara, născută în Sao Paulo, a început să lucreze ca prezentatoare de radio, dar recent se orientase către meseria de DJ cu jumătate de normă. Ea le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram, într-o postare recentă, cum a devenit triatletă în urmă cu aproape opt ani, după ce a fost diagnosticată cu o problemă de sănătate, spunând: „Am văzut o cale de a renaște: Dumnezeu și sportul.”

Mara Flavia era o triatletă de succes, clasându-se pe locul al treilea la Triatlonul din Brasilia și obținând două calificări mondiale pentru Ironman 70.3. Prietenul ei, Luis Taveira, a sugerat că Mara avea probleme de sănătate, deși cauza decesului ei nu a fost încă dezvăluită. Înainte de cursă, sportiva ar fi fost slăbită și nu ar fi fost pregătită să depună efort fizic.

„Era bolnavă înainte de călătorie, nu se simțea bine. Eu și soția mea am vorbit cu ea și i-am spus că era prea slăbită pentru această cursă, deși, acum câteva zile, când am vorbit cu ea, a insistat că se simte bine. Încă nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat”, a spus prietenul Marei.

Tragedie în sport: un fotbalist de doar 20 de ani a murit în timpul unui jaf armat. Colegii lui au scăpat

Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul