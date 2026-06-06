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Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici

De: David Ioan 06/06/2026 | 16:46
Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici
Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici
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Numerologul Mihai Voropchievici susține că ora exactă la care se naște un om poate influența felul în care acesta se comportă, reacționează și își construiește relațiile. Fiecare interval orar ar fi guvernat de o planetă, iar aceasta ar imprima trăsături dominante, atât calități, cât și defecte.

Aceste interpretări reprezintă o posibilă cheie de înțelegere a temperamentului uman. Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută explicații pentru dinamica lor emoțională sau pentru modul în care interacționează cu cei din jur, astfel de analize devin un reper accesibil și ușor de interpretat.

Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut

Potrivit lui Voropchievici, ora nașterii poate funcționa ca un indicator subtil al predispozițiilor personale.

Unii nativi ar avea o energie mai puternică, alții o sensibilitate accentuată, iar alții o nevoie constantă de stabilitate sau de schimbare.

Expertiza numerologului Mihai Voropchievici

Fiecare interval orar este asociat cu o planetă, iar aceasta ar influența atât modul de gândire, cât și felul în care oamenii își trăiesc viața.

  • 00:00 – 02:00 – Cei născuți în acest interval sunt influențați de Mercur. Sunt curioși, conectați la noutăți și se remarcă ușor în grupuri, având tendința de a atrage atenția prin inteligență și dinamism.
  • 02:00 – 04:00 – Sub semnul lui Venus, acești nativi sunt afectivi, perseverenți și muncitori. Pot deveni posesivi în relații, intensitatea lor emoțională fiind atât o calitate, cât și o vulnerabilitate.
  • 04:00 – 06:00 – Marte le oferă ambiție și spirit competitiv. Vor să fie primii, au inițiativă și resping minciuna. Acordă greu încredere și au un cerc restrâns de prieteni.
  • 06:00 – 08:00 – Neptunienii sunt visători, retrași și intuitivi. Preferă liniștea și au o capacitate aparte de a percepe lucrurile dincolo de aparențe.
  • 08:00 – 10:00 – Uranus le conferă magnetism și modestie. Sunt deschiși, lipsiți de prejudecăți și dispuși să ajute, având o înclinație naturală spre sacrificiu pentru cei vulnerabili.
  • 10:00 – 12:00 – Saturnienii sunt disciplinați, riguroși și analitici. Nu lasă nimic la voia întâmplării și meditează profund înainte de a lua o decizie.
  • 12:00 – 14:00 – Jupiter le aduce nevoia de noutate. Acești nativi trăiesc prin călătorii, prietenii și activități care le mențin entuziasmul.
  • 14:00 – 16:00 – Plutonienii sunt calmi, dar viața lor este marcată de transformări. Au puterea de a obține ceea ce își propun, chiar dacă drumul este presărat cu provocări.
  • 16:00 – 18:00 – Cei născuți sub influența lui Venus trăiesc intens iubirea. Se căsătoresc devreme sau rămân singuri, fără zone intermediare. Sunt perfecționiști și sensibili.
  • 18:00 – 20:00 – Mercurienii au caracter puternic și se descurcă bine în situații complicate. Deși par calmi, pot deveni răzbunători. În cuplu sunt fideli, dar pot fi influențați ușor.
  • 20:00 – 22:00 – Sub influența Soarelui, acești nativi sunt romantici, sociabili și dornici de aventuri. Le place să fie remarcați și sunt apreciați pentru comunicare și energie. Iubesc copiii și animalele.
  • 22:00 – 00:00 – Cei guvernați de Lună trăiesc cu neliniști interioare, deși par calmi la exterior. Cariera se conturează mai târziu, însă viața personală devine stabilă alături de un partener înțelegător.

CITEŞTE ŞI: Zodia care se va împăca, zilele următoare, cu fostul partener de viață, susține Mihai Voropchievici

Zodia care începe o nouă viață în iunie 2026, potrivit celebrului Mihai Voropchievici: „Renaștere, forță și capacitatea de a depăși obstacole care păreau imposibil de învins”

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