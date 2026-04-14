Tragedie în sport: un fotbalist de doar 20 de ani a murit în timpul unui jaf armat. Colegii lui au scăpat

De: Anca Chihaie 14/04/2026 | 09:34
Un tânăr fotbalist ghanez și-a pierdut viața în urma unui incident violent petrecut la întoarcerea echipei sale de la un meci disputat în deplasare, eveniment care a șocat comunitatea sportivă din Ghana.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, autocarul echipei Berekum Chelsea, club din prima ligă a Ghanei, se deplasa pe drumul de întoarcere după o partidă pierdută la limită. În timpul călătoriei, vehiculul a fost oprit brusc de un grup de indivizi înarmați, care ar fi blocat traseul pe o porțiune de drum izolată. Situația a degenerat rapid, după ce șoferul ar fi încercat să manevreze autocarul în marșarier pentru a evita confruntarea.

Dominic Frimpong a murit!

În acel moment, atacatorii au deschis focul asupra autocarului, provocând panică în rândul jucătorilor și al membrilor staff-ului tehnic. În încercarea de a se salva, pasagerii au părăsit vehiculul și au fugit spre vegetația de la marginea drumului, căutând adăpost în zonele împădurite din apropiere. În haosul creat, fiecare persoană a încercat să se pună la adăpost individual, ceea ce a dus la dispersarea întregii delegații.

Din păcate, tânărul atacant Dominic Frimpong, în vârstă de 20 de ani, nu a reușit să se îndepărteze la timp de locul incidentului și a fost grav rănit în urma focurilor de armă. Deși a fost transportat de urgență la o unitate medicală din apropiere, starea sa era extrem de gravă, iar echipajele medicale au încercat stabilizarea sa înainte de a-l transfera către un spital mai bine echipat. Eforturile medicilor nu au reușit însă să îi salveze viața.

Restul membrilor echipei și ai staff-ului tehnic au reușit să scape, unii dintre ei rămânând însă rătăciți în zona împădurită pentru o perioadă, în timp ce forțele de ordine au început operațiunile de căutare și securizare a perimetrului. O parte dintre aceștia au fost ulterior recuperați, însă starea lor psihologică este descrisă ca fiind afectată de evenimentele trăite.

Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și pentru identificarea persoanelor responsabile. Până în acest moment, nu au fost efectuate arestări, iar investigațiile continuă în încercarea de a reconstrui traseul atacatorilor și modul în care aceștia au acționat.

