El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată

Laurențiu Buse este pompierul ISU Reșița a devenit victima flăcărilor violente. Bărbatul de 47 de ani a murit carbonizat în propria locuință, după ce un incendiu puternic a izbucnit în gospodăria sa.

Este doliu în familia pompierului Laurențiu Buse. Destinul pare cu atât mai tragic cu cât bărbatul și-a dedicat viața salvării altor persoane din calea focului. În noaptea de sâmbătă spre duminică (4-5 aprilie), locuința sa a fost cuprinsă de un incendiu violent.

Laurențiu Buse era pompier ISU Caraș-Severin

Flăcările au fost atât de puternice încât nici măcar el, cel care era obișnuit să lupte împotriva flăcărilor, nu a reușit să supraviețuiască. Colegii săi au ajuns la locul accidentului, au stins focul în doar câteva minute, însă nu au mai putut face nimic pentru Laurențiu Buse. Trupul pompierului a fost găsit carbonizat. Acesta lasă în urmă o soție și doi copii, o fată și un băiat.

Surse apropiate anchetei indică faptul că incendiul ar fi fost provocat chiar de către victimă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

”Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 00:51, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil amplasat pe un teren viran din municipiu. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma primelor verificări s-a stabilit că incendiul ar fi izbucnit în jurul orei 00:45. Flăcările au fost stinse de pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență, fără ca focul să se extindă la alte bunuri sau să pună în pericol alte persoane.

În interiorul imobilului, salvatorii au descoperit cadavrul carbonizat al unui bărbat de 47 de ani. Conform examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violență pe corpul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița. Ancheta are ca scop stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia”, potrivit ISU Caraș-Severin.

Moartea pompierului a provocat un val de emoție în rândul colegilor săi. Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic au transmis un mesaj de condoleanțe:

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic deplânge profund pierderea colegului nostru, în vârstă de 47 de ani, care a fost găsit fără viață în urma incendiului produs într-un imobil din municipiul Reșița. Suntem alături de familia îndurerată, de cei dragi și de toți colegii care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Gândurile noastre se îndreaptă către aceștia în aceste momente deosebit de grele.”

