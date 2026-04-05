El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată

De: Irina Vlad 05/04/2026 | 23:37
Pompierul Laurențiu Buse și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a cuprins casa/ sursă foto: Facebook

Laurențiu Buse este pompierul ISU Reșița a devenit victima flăcărilor violente. Bărbatul de 47 de ani a murit carbonizat în propria locuință, după ce un incendiu puternic a izbucnit în gospodăria sa. 

Este doliu în familia pompierului Laurențiu Buse. Destinul pare cu atât mai tragic cu cât bărbatul și-a dedicat viața salvării altor persoane din calea focului. În noaptea de sâmbătă spre duminică (4-5 aprilie), locuința sa a fost cuprinsă de un incendiu violent.

Laurențiu Buse era pompier ISU Caraș-Severin

Flăcările au fost atât de puternice încât nici măcar el, cel care era obișnuit să lupte împotriva flăcărilor, nu a reușit să supraviețuiască. Colegii săi au ajuns la locul accidentului, au stins focul în doar câteva minute, însă nu au mai putut face nimic pentru Laurențiu Buse. Trupul pompierului a fost găsit carbonizat. Acesta lasă în urmă o soție și doi copii, o fată și un băiat.

Surse apropiate anchetei indică faptul că incendiul ar fi fost provocat chiar de către victimă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

”Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 00:51, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil amplasat pe un teren viran din municipiu. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în urma primelor verificări s-a stabilit că incendiul ar fi izbucnit în jurul orei 00:45. Flăcările au fost stinse de pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență, fără ca focul să se extindă la alte bunuri sau să pună în pericol alte persoane.

În interiorul imobilului, salvatorii au descoperit cadavrul carbonizat al unui bărbat de 47 de ani. Conform examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violență pe corpul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița. Ancheta are ca scop stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia”, potrivit ISU Caraș-Severin.

Moartea pompierului a provocat un val de emoție în rândul colegilor săi. Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic au transmis un mesaj de condoleanțe:

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic deplânge profund pierderea colegului nostru, în vârstă de 47 de ani, care a fost găsit fără viață în urma incendiului produs într-un imobil din municipiul Reșița. Suntem alături de familia îndurerată, de cei dragi și de toți colegii care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Gândurile noastre se îndreaptă către aceștia în aceste momente deosebit de grele.”

Un pompier a fost amendat și lăsat fără permis pentru că se grăbea să stingă focul. Ce a scris polițistul în procesul verbal

Ce salariu are un pompier în 2026. Cât încasează lunar, cu tot cu bonusuri și sporuri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Maria Vigheciu a devenit mamă! Ce probleme a avut influencerița la naștere: „A fost greu”
Maria Vigheciu a devenit mamă! Ce probleme a avut influencerița la naștere: „A fost greu”
Vezi toate știrile