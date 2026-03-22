Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul

De: Alina Drăgan 22/03/2026 | 20:35
Kubilay Kundakçı, ucis în plină stradă /Foto: Facebook

Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Este vorba despre jucătorul echipei Kars 36 Spor, Kubilay Kaan Kundakçı. Acesta a fost împușcat în timpul unui atac armat în Istanbul.

Incidentul a avut loc în data de 19 martie, în cartierul Ümraniye, unde rapperul Vahap Canbay și prietenii săi, printre care și Kubilay Kundakçı, așteptau într-un vehicul în apropierea studioului cântăreței Aleyna Kalaycıoğlu. În doar câteva minute totul s-a transformat într-o tragedie.

Fotbalistul se afla în vacanță și a fost chemat la locul incidentului de către prietenul său, rapperul Vahap Canbay. Acesta a avut o relație cu cântăreața Aleyna Kalaycıoğlu, însă recent se despărțiseră. Iar rapperul i-a cerut prietenului său, Kubilay Kundakçı, să intervină pentru a-i apropia din nou.

Fotbalistul a acceptat, însă la scurt timp după ce a ajuns la locul de întâlnire au apărut și două vehicule de lux, iar indivizii care se aflau în ele au deschis focul asupra grupului. Kubilay Kundakçı a fost împușcat și grav rănit. În urma celor întâmplate, sportivul a fost transportat de urgență la spital, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Autoritățile au demarat cercetările în acest caz, iar principalul suspect este actualul iubit al Aleyna Kalaycıoğlu. Cântăreața a fost reținută și ea pentru 24 de ore.

Decesul prematur al fotbalistului Kubilay Kundakçı a șocat pe toată lumea, iar fanii sunt în doliu. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„A existat un eveniment dureros care a întristat comunitatea noastră sportivă Kars 36. Fotbalistul nostru, Kubilay Kaan Kundakçı, și-a pierdut viața în urma unui atac armat, la Istanbul.

Moartea tânărului nostru fotbalist a provocat o mare tristețe în comunitatea noastră sportivă, în special în familia sa. Dumnezeu să aibă milă de el. Transmitem condoleanțe familiei sale îndurerate, rudelor și comunității noastre”, au transmis cei de la Kars 36 Sports Club, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun

A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sabrina Voinea, bătaie ca-n filme cu o halterofilă. Scandalul monstruos a avut loc la Lia Manoliu, în fața tuturor
Sport
Sabrina Voinea, bătaie ca-n filme cu o halterofilă. Scandalul monstruos a avut loc la Lia Manoliu, în fața…
Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor”
Știri
Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor”
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
Mediafax
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
Gandul.ro
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Cristi Borcea și telenovela din penitenciar: nu știa cum să se mai împartă la orele de vizită. Giovanni Becali: „Veneau câte două-trei neveste!”
Adevarul
Cristi Borcea și telenovela din penitenciar: nu știa cum să se mai împartă...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
Click.ro
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi 24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea...
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
Digi24
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui...
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Microsoft anunță schimbări radicale pentru Windows 11
go4it.ro
Microsoft anunță schimbări radicale pentru Windows 11
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
Gandul.ro
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au ...
Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă
Accident feroviar grav în Miercurea Ciuc: O persoană decedată și patru răniți
Accident feroviar grav în Miercurea Ciuc: O persoană decedată și patru răniți
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Realitatea financiară din familia lui Rareș ...
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Realitatea financiară din familia lui Rareș Cojoc depășește orice imaginație!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Petrecere fără botez în familia Sterp! Iancu și Denisa și-au binecuvântat fiul
Petrecere fără botez în familia Sterp! Iancu și Denisa și-au binecuvântat fiul
Elevii care scapă de Evaluarea Națională! Anunțul făcut de Ministerul Educației
Elevii care scapă de Evaluarea Națională! Anunțul făcut de Ministerul Educației
Vezi toate știrile