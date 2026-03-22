Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul

Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Este vorba despre jucătorul echipei Kars 36 Spor, Kubilay Kaan Kundakçı. Acesta a fost împușcat în timpul unui atac armat în Istanbul.

Incidentul a avut loc în data de 19 martie, în cartierul Ümraniye, unde rapperul Vahap Canbay și prietenii săi, printre care și Kubilay Kundakçı, așteptau într-un vehicul în apropierea studioului cântăreței Aleyna Kalaycıoğlu. În doar câteva minute totul s-a transformat într-o tragedie.

Kubilay Kundakçı, ucis în plină stradă

Fotbalistul se afla în vacanță și a fost chemat la locul incidentului de către prietenul său, rapperul Vahap Canbay. Acesta a avut o relație cu cântăreața Aleyna Kalaycıoğlu, însă recent se despărțiseră. Iar rapperul i-a cerut prietenului său, Kubilay Kundakçı, să intervină pentru a-i apropia din nou.

Fotbalistul a acceptat, însă la scurt timp după ce a ajuns la locul de întâlnire au apărut și două vehicule de lux, iar indivizii care se aflau în ele au deschis focul asupra grupului. Kubilay Kundakçı a fost împușcat și grav rănit. În urma celor întâmplate, sportivul a fost transportat de urgență la spital, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Autoritățile au demarat cercetările în acest caz, iar principalul suspect este actualul iubit al Aleyna Kalaycıoğlu. Cântăreața a fost reținută și ea pentru 24 de ore.

Decesul prematur al fotbalistului Kubilay Kundakçı a șocat pe toată lumea, iar fanii sunt în doliu. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„A existat un eveniment dureros care a întristat comunitatea noastră sportivă Kars 36. Fotbalistul nostru, Kubilay Kaan Kundakçı, și-a pierdut viața în urma unui atac armat, la Istanbul. Moartea tânărului nostru fotbalist a provocat o mare tristețe în comunitatea noastră sportivă, în special în familia sa. Dumnezeu să aibă milă de el. Transmitem condoleanțe familiei sale îndurerate, rudelor și comunității noastre”, au transmis cei de la Kars 36 Sports Club, în mediul online.

