Acasă » Știri » Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun

Vasile Frumuzache a recunoscut motivul pentru care le-a ucis pe Ana Maria Andrei și Denisa Maria Păun

De: Anca Chihaie 20/03/2026 | 14:36
Un bărbat de origine română, stabilit de mai mulți ani în Italia, și‑a recunoscut în fața anchetatorilor implicarea în două crime care au cutremurat autoritățile judiciare italiene. Cazul, care urmează să fie judecat în instanță, a ieșit la lumină după ce poliția a descoperit adevărul.

Bărbatul, Vasile Frumuzache, în vârstă de 32 de ani și cunoscut în Italia ca agent de securitate, a fost reținut după ce anchetatorii au făcut legătura între dispariția a două femei, ambele românce, și prezența sa în zonele unde acestea au fost văzute în viață ultima oară. Faptele s‑au petrecut în doi ani consecutivi, între vara anului 2024 și primăvara lui 2025, în orașe diferite din regiunea Toscana.

Ce declarații a făcut Vasile Frumuzache

Potrivit anchetatorilor italieni, prima dintre victime, Ana Maria Andrei, o tânără de 27 de ani, a fost ucisă în august 2024 în Montecatini Terme, o localitate cunoscută pentru turismul balnear. Familia și prietenii săi semnalaseră dispariția Anei Maria după ce aceasta nu a mai răspuns apelurilor și nu a revenit acasă. Trupul ei nu fusese găsit de multă vreme, dar, în timpul anchetei privind dispariția uneia dintre victimele ulterioare, anchetatorii au descoperit dovezile într‑o zonă izolată, la scurtă distanță de locul unde a fost găsită și cealaltă femeie.

Frumuzache a recunoscut în cele din urmă că a ucis‑o pe Ana Maria, susținând în declarațiile date procurorilor că aceasta „a vrut să fugă”. Ulterior, anchetatorii au reconstituit că trupul victimei fusese transportat pe un teren greu accesibil, înconjurat de mărăcini, unde a fost abandonat cu intenția de a fi descoperit cât mai târziu.

Câteva luni mai târziu, o altă femeie, Maria Denisa Păun, în vârstă de 30 de ani, a dispărut din zona Prato, unde locuia și lucra ocazional ca escortă. După investigații intense și coordonate de procuratura din Prato, anchetatorii au descoperit trupul femeii într‑o pădure din Montecatini Terme.

În interogatoriile ulterioare, Frumuzache și‑a recunoscut și această crimă, afirmând că a ucis‑o din „frică”. Autoritățile au considerat declarațiile sale revoltătoare, în special în contextul modului în care și‑a justificat faptele.

„Am ucis-o pe Maria Denisa Paun de frică, iar pe Ana Maria Andrei din dispreț”, a spus bărbatul.

Tags:

Recomandarea video

