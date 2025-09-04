Răsturnare de situație în cazul morții Denisei Păun. Ce au descoperit acum anchetatorii

Cazul șocant al românului Vasile Frumuzache, acuzat de uciderea Mariei Denisa Păun în Italia, a ajuns la finalul anchetei. Procurorii din Prato au stabilit că bărbatul de 32 de ani a acționat cu premeditare și ar fi avut complici, încă neidentificați.

Parchetul din Prato a finalizat ancheta în cazul uciderii Mariei Denisa Păun, concluzionând că autorul, Vasile Frumuzache, un român de 32 de ani, nu a acționat singur. Suspectul a recunoscut fapta, dar și o crimă comisă cu un an mai devreme la Montecatini, asupra unei alte prostituate. Aceasta este investigată separat de Parchetul din Pistoia.

Expertiza psihiatrică dispusă de anchetatori a stabilit că Frumuzache are discernământ și poate fi judecat. Specialiștii în psihiatrie criminalistică au concluzionat că el „a acționat deliberat, cu premeditare, şi-a plănuit acţiunile, nu a fost condus de impulsuri incontrolabile, ci de emoții provenite din sentimente de frustrare și victimizare”. Crima ar fi fost, potrivit lor, o metodă prin care își descărca tensiunile interioare.

Bărbatul a încercat să ascundă trupul româncei

Procurorii arată că românul este acuzat de omor calificat, distrugerea și ascunderea cadavrului. În data de 16 mai 2025, după ce a întreținut relații sexuale cu victima într-un hotel din Prato, a strangulat-o și apoi a decapitat-o. Ulterior, a transportat trupul cu mașina personală și l-a ascuns în zona Panteraie din Montecatini Terme. Craniul a fost ars în grădina locuinței sale, unde anchetatorii au găsit fragmente osoase carbonizate.

Ancheta a scos la iveală faptul că suspectul și-a planificat atent acțiunile. În zilele de 14 și 15 mai, a mers de două ori în zona unde lucra tânăra pentru a verifica împrejurimile și fluxul de clienți. În dimineața crimei, a plasat trupul dezmembrat într-o valiză și l-a transportat între orele 9:30 și 9:41 spre locul unde a fost ulterior descoperit.

Reconstituirea faptelor a fost posibilă datorită analizării convorbirilor telefonice, imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și datelor de localizare ale mașinii sale. Toate aceste probe au confirmat prezența lui Frumuzache la hotel înainte, în timpul și după comiterea crimei, conducând la descoperirea cadavrului.

