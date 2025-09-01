Doliu în lumea muzicii populare! A murit Ghiță Botoș

Este doliu în lumea muzicii de petrecere din România! Ghiță Botoș, cunoscutul interpret de muzică populară din Satu Mare, a murit . Artistul s-a luptat mai bine de un an de suferință. În urmă rămân trei copii orfani și o soție cu sufletul zdrobit de durere.

Vestea a căzut ca un trasnet peste lumea muzicii populare din Satu Mare. De mai bine de un an, Ghiță Botoș s-a luptat cu o boală incurabilă. În lupta pentru viața sa, artistul a sperat până în ultima clipă la o minune și la ziua în care va urca din nou pe scenă.

Ghiță Botoș a pierdut bătălia cu boala

În urmă cu un an, medicii i-au descoperit lui Ghiță Botoș o formațiune tumorală de 11 kilograme. Tumora a fost îndepărtată în urma unei intervenții chirurgicale, iar de atunci toată toată lumea credea că starea sa de sănătate se va îmbunătăți. La vremea respectivă, artistul și-a exprimat recunoștința față de medici și de cei care i-au fost alături în momentele critice.

A sperat și a visat tot timpul că va urca din nou pe scenă, însă boala a recidivat. De data aceasta mult mai agresiv. Din păcate, dumincă, 31 august, cântărețul și-a dat ultima suflare. Adriana Pamela Botoș, soția lui Ghiță Botoș, a făcut anunțul pe o rețea de socializare. Artistul lasă în urmă trei băieți orfani, o soție îngenuncheată de durere și o întreagă comunitate în doliu. Priveghiul va avea loc luni, 1 septembrie, începând cu ora 18, iar înmormântarea artistului este programată marți, 2 septembrie, la cimitirul privat de pe strada Amațiului din Satu Mare.

”Cu inima frântă, anunț plecarea prea devreme dintre noi a soțului meu iubit, Botoț Ghiță, tată iubitor al celor trei copii ai noștri. A luptat cu putere și deminitate, iar lipsa lui lasă o durere pe care nu o pot cuprinde în cuvinte. Cei care doresc să îi fie alături pe ultimul drum sunt așteptați la cimitirul privat de pe strața Amațiului. Luni, 1 septembrie, ora 18:00 – privehiul. Marți, 2 septembrie, ora 13:00 – slujba de înmormântare. Vă rog, în loc de coroane, să aduceți o floare, ca semn de iubire și respect”, a fost mesajul văduvei lui Ghiță Botoș.

Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul

Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: ”Nimeni nu a văzut-o la morgă”