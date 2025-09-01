Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii populare! A murit Ghiță Botoș

De: Irina Vlad 01/09/2025 | 13:44
Ghiță Botoș a pierdut lupta cu boala/ sursă foto: captură video

Este doliu în lumea muzicii de petrecere din România! Ghiță Botoș, cunoscutul interpret de muzică populară din Satu Mare, a murit . Artistul s-a luptat mai bine de un an de suferință. În urmă rămân  trei copii orfani și o soție cu sufletul zdrobit de durere. 

Vestea a căzut ca un trasnet peste lumea muzicii populare din Satu Mare. De mai bine de un an, Ghiță Botoș s-a luptat cu o boală incurabilă. În lupta pentru viața sa, artistul a sperat până în ultima clipă la o minune și la ziua în care va urca din nou pe scenă.

Ghiță Botoș a pierdut bătălia cu boala

În urmă cu un an, medicii i-au descoperit lui Ghiță Botoș o formațiune tumorală de 11 kilograme. Tumora a fost îndepărtată în urma unei intervenții chirurgicale, iar de atunci toată toată lumea credea că starea sa de sănătate se va îmbunătăți. La vremea respectivă, artistul și-a exprimat recunoștința față de medici și de cei care i-au fost alături în momentele critice.

A sperat și a visat tot timpul că va urca din nou pe scenă, însă boala a recidivat. De data aceasta mult mai agresiv. Din păcate, dumincă, 31 august, cântărețul și-a dat ultima suflare. Adriana Pamela Botoș, soția lui Ghiță Botoș, a făcut anunțul pe o rețea de socializare. Artistul lasă în urmă trei băieți orfani, o soție îngenuncheată de durere și o întreagă comunitate în doliu. Priveghiul va avea loc luni, 1 septembrie, începând cu ora 18, iar înmormântarea artistului este programată marți, 2 septembrie, la cimitirul privat de pe strada Amațiului din Satu Mare.

