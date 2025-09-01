Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul

Crimă șocantă în centrul orașului Cernavodă! Pe fondul unui conflict mai vechi, Leonard Ion, un recidivist – în vârstă de 41 de ani – l-a înjunghiat mortal pe Pleșitu Dobrescu (48 de ani), care se afla alături de fiul său. Nenorocirea a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.

Au avut loc scene de groază în centrul orașului Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu un trecut violent, în vârstă de 41 de ani, și-a atacat un vechi rival în plină stradă. Cei doi s-au întâlnit întâmplător la localul unde lucra fiul victimei.

Crimă premeditată în centrul orașului Cernavodă

În după-amiaza zilei de sâmbătă, 30 august, Pleșitu Dobrescu a mers în vizită la fiul lui, care lucrează la un fast-food din centrul orașului Cernavodă. Întâmplător, în zonă se afla și Leonard Ion, un vechi cunoscut de al său, cunoscut ca fiind un recidivist periculos. Cei doi s-au luat la ceartă, iar într-un moment necugetat, bărbatul de 41 de ani a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe rivalul său în zona claviculei. Crima s-a petrecut sub privirile fiului victimei, care a asistat neputincios la încăierare.

Pe camerele de supraveghere din zonă se vede cum victima, conștientă și pe picioarele ei, a fugit să ceară ajutor. S-a suit într-un taxi și l-a rugat pe șofer să îl transporte la spital. Din cauza rănilor suferite, medicii au decis transferarea lui la o unitate medicală din Constanța. Din păcate, patru ore mai târziu, Pleșitu Dobrescu a murit. Fratele bărbatului ucis crede că recidivistul și-ar fi premeditat crima.

„Fratele meu l-ar fi chemat pe băiat. I-ar fi spus: „vino să vorbim”. Agresorul care a făcut ce a făcut i-a zis lui frate-meu, „pe mine mă chemi, mă”? Ar fi venit ăla spre frate-meu, el deja avea cuţitul, cred că era premeditare. Ar fi dat să vină unul spre altul. Înţelegeţi? Atunci băiatul s-a băgat între ei. Băi, tată, stai cuminte. În momentul în care s-a urcat în maşină la băiatul acesta, m-a sunat pe mine şoferul. Vino repede că l-a tăiat pe frate-tău. Vino la spital, e plin de sânge”, a povestit fratele victimei.

După aproximativ 4 ore, criminalul s-a predat unui agent de poliție aflat în timpul liber. Bărbatul a fost condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanț, potrivit reprezentanților din cadrul IPJ Constanța. Apoi a fost arestat preventiv.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei s-a predat agentului de poliţie Vrabie Constantin Ovidiu din cadrul poliţiei Municipiului Medgidia care a reuşit contactarea telefonică a acestuia”, a declarat Olimpia Ceară, IPJ Constanţa.

