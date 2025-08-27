Acasă » Exclusiv » Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: ”Nimeni nu a văzut-o la morgă”

Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: "Nimeni nu a văzut-o la morgă"

De: Claudia Voicu 27/08/2025 | 19:36
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: ”Nimeni nu a văzut-o la morgă”
Decizie-șoc după moartea Denisei Maria Păun, escorta de lux ucisă în Italia. Mama tinerei se gândește să facă demersurile necesare pentru deshumarea ei. Femeia are îndoieli că în sicriu se afla trupul neînsuflețit al fiicei sale. Ea crede că este foarte posibil să fi înmormântat pe altcineva. Suspiciunile au plecat de la faptul că nimeni din familie nu a identificat la morgă cadavrul Denisei. Deși mama ei a insistat să-i vadă rămășițele, autoritățile italiene nu au fost de acord. CANCAN.RO are detaliile.

La două luni de când și-a condus fiica pe ultimul drum, mama Denisei, escorta de lux ucisă în Italia, nu are liniște. În ultima vreme, în mintea femeii a încolțit un gând care nu îi dă pace. După ce a înmormântat-o pe Denisa, Cristina Păun a pus cap la cap mai multe detalii care i-au trezit suspiciuni.

Femeia nu crede că trupul neînsuflețit al Denisei se afla în sicriu. Aceasta a mărturisit că nimeni din familia tinerei de 30 de ani nu i-a identificat cadavrul la morgă. Mai mult, deși femeia a cerut insistent să vadă rămășițele fiicei sale, acest lucru nu i s-a permis. Motivul invocat de autorități ar fi fost acela că scena era una prea dureroasă. Faptul că nu i s-a dat voie să-și vadă fiica i-a ridicat multe semne de întrebare.

”Nimeni nu a văzut-o la morgă. Ne-au chemat acolo, că au zis că ne-o arată și când am ajuns nu au mai vrut să ne-o arate. Și eu, și nora mea am insistat, dar nu au vrut. Au spus că nu am ce să văd și că îmi fac mai mult rău. Ce îi interesa pe ei dacă îmi fac eu rău?”, a spus, pentru CANCAN.RO, Cristina Păun.

Denisa nu ar fi fost identificată la morgă de familia ei foto: Facebook

”Nici nu ziceai că este ea”

Acesta nu este, însă, singurul element care i-a trezit unele bănuieli. Nu înțelege de ce nu a fost chemată pentru a i se face un test ADN, care să confirme că respectivul cadavru îi aparține fiicei sale. Femeia a povestit că a identificat-o pe Denisa numai pe baza unor fotografii neclare, alb-negru, făcute la locul unde a fost găsită de carabinieri.

În imaginile care i s-au arătat, tatuajele pe care Denisa le avea pe corp apăreau estompate. Pe de altă parte, femeii i s-au arătat în fotografii doar câteva părți din trupul Denisei.

”Nu am liniște, pentru că nu știu dacă într-adevăr copilul meu a fost în acel coșciug. Nemulțumirea mea este că nu mi s-a făcut un test ADN ca să văd dacă era copilul meu sau nu. Mi-a arătat avocata niște poze pe telefon, dar nu știu dacă era sau nu ea. Din pozele alb-negru pe care mi le-a arătat nu se înțelegea nimic, nici nu ziceai că este ea. Mi-a arătat-o în poze doar pe jumătate. Din patru tatuaje nu am văzut niciunul clar. Nu se vedea pielea deloc. Pe piept era acoperită și cu o crenguță cu frunze, nu se vedea nimic”, a mai povestit, pentru CANCAN.RO, Cristina Păun.

Denisa Păun era escortă de lux în Italia foto: Facebook

”Poate că i-au luat brățara și au pus-o la un cadavru”

Mama Denisei ia în calcul să ceară deshumarea fiicei sale, care a fost înmormântată în satul Dejești, județul Olt. Ea crede că persoana pe care a îngropat-o nu era fiica sa. Are explicație și pentru faptul că Leo, cățelul Denisei, a stat mereu lângă coșciug.

”Mi-au cerut niște haine de-ale ei de acasă și le-am dus și eu ce am găsit. Cățelul a stat sub sicriu, dar putea să stea și dacă băgau haine de-ale ei în el. Poate că i-au luat brățara și au pus-o la un cadavru, ca să prindă mirosul ei”, a adăugat femeia.

Cristina Păun bănuiește că Denisa este în viață și că ar fi fost sechestrată de traficații de carne vie, pentru a fi exploatată sexual. Ea mai crede că Vasile Frumuzache, agentul de pază arestat pentru uciderea Denisei, ar fi doar un pion într-un scenariu pus la cale de traficanți.

”Ăla nu are față de criminal în ruptul capului. Este unul care dă cu sapa și care nu a văzut în viața luni nicio femeie în afară de nevastă-sa. L-au găsit pe pârlitul ăsta care și-a luat fapta, fără să fie implicat cu nimic”, a încheiat femeia.

Mama tinerei ucise în Italia crede că trupul fiicei sale nu se afla în sicriu foto: captură TikTok

Cadavrul, lăsat peste noapte în portbagajul mașinii ucigașului

La trei săptămâni după ce familia o dăduse dispărută, cadavrul Denisei Maria Păun, escortă de lux în Italia, a fost găsit la Montecatini Terme. Trupul neînsuflețit fusese abandonat lângă o casă părăsită. Autoritățile italiene l-au identificat pe ucigaș, un român de 32 de ani, care lucra ca agent de pază.

Vasile Frumuzache și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. El a mărturisit că a ucis-o pe Denisa, tăindu-i capul cu un cuțit, apoi i-a dat foc cu benzină. Criminalul i-a îndesat rămășițele într-o valiză, pe care a lăsat-o peste noapte în portbagajul mașinii sale. Dimineața, și-a dus copiii la școală cu același autoturism.

Crima ar fi plecat de la faptul că bărbatul ar fi refuzat să o plătească pe tânără pentru serviciile sexuale oferite. Aceasta l-ar fi amenințat că dacă nu îi dă banii, îi va spune totul soției lui.

Vasile Frumuzache a recunoscut că tot el a ucis-o și pe Ana Maria Andrei, o tânără de 27 de ani, care era tot escortă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

