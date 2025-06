Denisa Maria Păun a fost condusă pe ultimul drum. Imagini sfâșietoare de la înmormântare

Momente cumplite pentru apropiații și familia tinerei ucise în Italia! Denisa Maria Păun a fost înmormântată în localitatea natală, după ce rudele au făcut eforturi pentru repatrierea trupului neînsuflețit. Zeci de persoane au venit să o conducă pe ultimul drum pe tânără. În spațiul public, au apărut mai multe imagini de-a dreptul sfâșietoare.

Denisa Maria Păun, o româncă ce activa ca escortă în Italia, a fost dispărută pentru aproape 3 săptămâni, iar apropiații au sperat până în ultima clipă că va fi găsită în viață. Zeci de rugăciuni pentru ea au împânzit rețelele de socializare.

Din nefericire, oamenii legii au găsit trupul neînsuflețit într-o zonă izolată, la marginea unei păduri. Ulterior, autoritățile au descoperit că fusese ucisă de un român, pe nume Vasile Furmuzache. Între timp, tânăra a fost aducă acasă și înmormântată.

Duminică, 22 iunie 2025, Denisa Maria Păun a fost condusă pe ultimul drum în satul Dejești, comuna Vitomirești, județul Olt. În urmă cu două săptămâni, familia ceruse ajutor pentru repatrierea trupului neînsuflețit și a reușit, în cele din urmă, să o aducă pe tânără acasă.

Zeci de persoane au venit să își ia rămas bun de la Denisa. Imaginile surprinse în ziua înmormântării sunt de-a dreptul sfâșietoare. Apropiații sunt în continuare în stare de șoc și nu pot accepta tragedia care a avut loc.

Denisa Maria Păun a fost înmormântată într-un sicriu alb, care a stat la casa părintească, iar mai apoi a fost dus la din mormântul din cimitirul satului. Familia și prietenii au împânzit locul cu coroane de flori, lumânări aprinse și tablouri mari cu chipul său.

Mama tinerei ucise în Italia este sfâșiată de durere. Femeia a aflat din presă că fiica ei a murit. A sperat până în ultima clipă că va fi găsită în viață, însă destinul a avut alte planuri.

„Simt doar multă durere. Nu știu e să spun. Am aflat din presă (n.r. că a murit fiica ei). Ultima dată am vorbit cu ea am vorbit la telefon, pe 28, seara. Asta a fost ultima convorbire cu ea. A rămas să mă sune. Stătea cu mine în casă. Nu s-a ferit niciodată de mine cu nimic.

S-a zis că a plecat de acasă pentru că ne-am certat sau ceva, nu. Relația dintre noi două a fost foarte strânsă, nu ne-am certat. Vorbeam în fiecare zi, poate și de 10 ori pe zi. După ce a venit tragedia, nu ne-am mai auzit”, a declarat mama Denisei la Viața fătă filtru.