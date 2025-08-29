Bărbatul din Otopeni bănuit că şi-a ucis fiul vitreg s-a închis în apartament și amenință că își va lua viața. Rudele fac dezvăluiri cutremurătoare: ”Vreau să facă pușcărie!”

Momente de tensiune au loc în Otopeni, unde un tânăr de 28 de ani este în centrul unei intervenții de amploare a poliției și trupelor speciale. Bărbatul este bănuit că și-a omorât în bătaie fiul vitreg, un copil de nici trei ani, și s-a închis în apartamentul său de la ultimul etaj al unui bloc de locuințe.

Autoritățile au ajuns în fața clădirii după ce mama copilului a rupt tăcerea și și-a acuzat partenerul de crimă. Femeia a mărturisit că, de mai bine de o săptămână, a trăit cu frica în suflet și nu a avut curajul să anunțe nimic, fiind supusă zilnic violențelor. Situația a devenit critică atunci când bărbatul, aflat împreună cu fiul său de un an, a refuzat să iasă din apartament și a amenințat că își va pune capăt zilelor.

Ce declarații a făcut mătușa copilului

În timpul negocierilor, oamenii legii au reușit să obțină predarea copilului de un an, considerat în mare pericol. Operațiunea a fost facilitată prin implicarea fratelui suspectului, adus la fața locului pentru a-l convinge să renunțe la bebeluș. Acesta a fost scos în siguranță și predat medicilor, însă tatăl continuă să refuze predarea, transformând blocul într-un punct fierbinte al unei intervenții delicate.

Povestea a început cu o săptămână în urmă, atunci când micuțul de doi ani și opt luni a fost găsit fără suflare. Inițial, mama a declarat că băiețelul ar fi murit în somn, după ce cu o zi înainte acuzase dureri de burtă. La spital, medicii au observat însă urme vizibile de agresiune și au solicitat o autopsie. Rezultatele au arătat clar că moartea a fost cauzată de lovituri repetate, unele dintre răni datând din zile anterioare decesului. În ciuda acestor semnale, poliția nu a dispus imediat nicio măsură de reținere, iar cazul a rămas în suspensie până când femeia a recunoscut adevărul.

„Eu am fost anunțată după trei zile de la moartea copilului de către tată și mi-a spus că a murit băiatul în somn cu spume la gură. Dar de fapt eu am așteptat să-l luăm de la morga ca să văd cauza decesului. După trei zile, după ce a murit, pe 23 a murit și noi am aflat pe 25. Pe 27, 28 am primit autopsia. Și acolo am văzut cauza decesului care scrie că e spărtură de stomac, că e spărtură de stomac, că la abdomen mai multe complicații. Da, sora mea mi-a spus că l-a mai bătut aproape în fiecare zi și pe ea și pe el cu lanțul, cu scoci la gură. Cred că câteva luni după ce a născut ea, șapte luni de zile. De doi ani și jumate. Un an și ceva s-a comportat bine până a rămas gravidă, după aceea… A spus că avea camere peste tot în casă ea la ea și vorbea pe cameră cu ea, o ținea numai închisă toată ziua, toată noaptea, toată vara, toată iarna, nu mai avea legătură cu noi după ce a născut ea”, a spus mătușa copilului.

Pentru a limita riscurile, clădirea a fost izolată, iar curentul electric întrerupt. Negociatorii continuă să încerce convingerea bărbatului să se predea pașnic, dar până acum acesta refuză categoric, amenințând că își va lua viața. Situația este urmărită atent de zeci de agenți, în timp ce locatarii din zonă trăiesc momente de neliniște și teamă.

„Vreau, vă rog frumos, să se facă dreptate, să-i dea pușcărie pe viață. Este fina mea foarte bătută și pe spate, inclusiv și pe picior înjunghiată cu cuțitul. Nu, el pe mine m-a amenințat că vine cu 10 mașini acolo. Iar eu am apelat la legie. Vreau să se facă dreptate. Vreau să facă pușcărie!”, a spus și nașul copilului.

CITEȘTE ȘI: Familia lui Costi Nedelea, tânărul mort în accidentul din Germania, este îngenuncheată de durere: ”Atât vreau. Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop”

Femeie din Iași, trezită și bătută cu bestialitate de soțul ei. Motivul este halucinant și el a scăpat cu suspendare