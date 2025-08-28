Acasă » Știri » Familia lui Costi Nedelea, tânărul mort în accidentul din Germania, este îngenuncheată de durere: ”Atât vreau. Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop”

Familia lui Costi Nedelea, tânărul mort în accidentul din Germania, este îngenuncheată de durere: "Atât vreau. Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop"

De: Irina Vlad 28/08/2025 | 17:12
Familia lui Costi Nedelea, tânărul mort în accidentul din Germania, este îngenuncheată de durere: ”Atât vreau. Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop”
Patru prieteni și-au pierdut viața în accidentul rutier petrecut pe o șosea din Germania. Costi Nedelea și Ionela sunt două dintre victime. Cei doi români urmau să se căsătorească anul viitor, însă planurile li s-au năruit într-o fracțiune de secundă. Alături de ei au murit și prietenii lor. 

Originari din Buzău, Costi Nedelea (32 de ani) și Ionela plecaseră de mulți ani să muncească în Germania, pentru un trai mai bun și pentru a strânge bani pentru nunta lor. Evenimentul ar fi urmat să aibă loc anul viitor, însă destinul a avut alte planuri pentru ei.

Costi și Ionela urmau să se căsătorească anul viitor

Nenorocirea a avut loc pe data de 22 august, atunci când Costi, Ionela, partenera lui, verișorul lui Costi și Emilia, soția acestuia se întorceau din România – unde veniseră să își viziteze prietenii și rudele. În timp ce tânărul conducea pe autostrada L3229, între între Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, două localități din Germania, regiunea Kassel, se pare că un animal sălbatic i-a ieșit în fața mașinii.

Românul a tras de volan și a intrat în pădurea de pe marginea drumului, apoi s-a oprit într-un copac. Din nefericire, toți cei patru tineri (cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani) au murit pe loc striviți de plafonul mașinii.

Rudele celor doi își strigă acum durerea și cer ajutor comunității de români din Germania și din România să îi ajute financiar pentru ca trupurile celor patru tineri să fie repatriați. Costurile sunt foarte mari, cu mult peste bugetul familiilor.

”Nu ne-a venit să credem. Am sunat la poliția germană și mi-au spus că fratele meu a fost accidentat. Mi-au spus că ar fi probabilitatea că a adormit la volan sau un animal sălbatic i-a ieșit în cale, iar el a tras de volan.

Ni s-a spus din Germania de la morgă că, cu cât stă mai mult acolo, cu cât sunt ținuți mai mult acolo, cu atât costurile sunt foarte mari. S-a estimat la 5 – 6 mii de euro repatrierea, plus taxele pe care le vor nemții”, a spus Ionuț Nedelea, fratele lui Costi.

Tatăl lui Costi este îngenuncheat de durere și își dorește cu tot sufletul să își vadă fiul acasă: ”Ne-a rupt sufletul băiatul ăsta. Accident de circulație. Că a ieșit un porc mistreț în fașă, că a adormit la volan… nu știm. Nu știe nimeni decât el și bunul Dumnezeu. Atât vreau, să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop și să pot să mă duc la el acolo, să-i aprind o lumânare. Atât vreau, altceva nu vreau”. 

 

Costi Nedelea, soția lui și alte două rude au murit într-un accident rutier cumplit. Famillile îndoliate, strigăt de ajutor pe internet!

Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața

 

×