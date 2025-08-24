Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața

O excursie între prieteni s-a transformat într-o tragedie în Munții Iezer. Patru tineri, cu vârste între 20 și 23 de ani, au pornit din Lerești la primele ore ale dimineții, însă, în zona Colții Caprei – Portăreasa. Mașina în care se aflau a ieșit de pe traseul accidentat și s-a prăbușit sute de metri într-o râpă. Supraviețuitorul a așteptat ore în șir pentru a fi salvat, fiind martor la decesul prietenilor apropiați.

Mașina în care se aflau cei cinci tineri s-a prăbușit sute de metri într-o prăpastie din Munții Făgăraș, în zona Colții Caprei – Portăreasa. Accidentul a avut consecințe devastatoare: patru dintre pasageri și-au pierdut viața, iar celălalt a fost grav rănit și încerca să cheme ajutoare, fiind imobilizat.

Un tânăr de 20 de ani a supraviețuit

Strigătele de ajutor ale unuia dintre tineri au fost cele care au atras atenția a doi culegători de afine aflați în zonă. Acesta se numește Costin Bulgaru și este originar din comuna Lerești, județul Argeș. Neputând să ajungă până la locul tragediei din cauza terenului extrem de abrupt, aceștia au coborât în sat și au alertat autoritățile.

Salvatorii ajunși la fața locului au depus eforturi uriașe pentru a-i recupera din zona abruptă, iar emoția a fost copleșitoare, având în vedere vârsta foarte fragedă a victimelor. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost transportat la Spitalul Județean Brașov. În urma primelor investigații, Costin Bulgaru ar avea coloana și brațul stâng fracturate, după ce a sărit din mașină în râpă.

Comunitatea din Lerești este zguduită de veste, iar familiile celor patru trăiesc o dramă de neimaginat, mai ales că nimic nu prevestea nenorocirea într-o zi care trebuia să fie una obișnuită de vară, petrecută la munte.

Operațiune dificilă pentru salvamontiști

Salvamontiștii au confirmat amploarea accidentului, menționând că vehiculul s-a prăbușit aproximativ 250 de metri într-o prăpastie. Operațiunea de recuperare a fost extrem de dificilă și plină de riscuri, din cauza terenului accidentat și a gravității situației.

„Am fost solicitaţi să intervenim în comuna Albeştii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenţei unor victime multiple. De urgenţă, către locul indicat colegii noştri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceştia fiind preluaţi de vehicule de teren”, a informat ISU Argeş.

