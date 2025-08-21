Acasă » Știri » Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs tragedia

Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs tragedia

De: Mihaela Ioana 21/08/2025 | 23:32
Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs tragedia
Marius a murit în Spania. Sursa foto: Facebook

Un român din Spania și-a găsit sfârșitul la vârsta de 36 de ani! Marius s-a stins din viață în timp ce se plimba pe o bicicletă electrică, în ziua lui liberă. Familia este devastată! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Un român de 36 de ani, plecat la muncă în Spania, și-a pierdut viața într-un accident tragic petrecut în ziua sa liberă. Marius și-a dorit doar o plimbare pentru relaxare, însă a sfârșit într-un mod neașteptat. Totul s-a întâmplat duminică, 17 august, în localitatea Calatayud, provincia Zaragoza, pe un teren agricol unde bărbatul lucra pentru compania Lazaro.

Era ziua lui liberă și, după ce a făcut câteva cumpărături, a decis să meargă într-o scurtă plimbare cu bicicleta electrică, în zona montană Sierra Vicor, potrivit publicației hoyaragon.es. În timpul deplasării, bărbatul s-a izbit de un stâlp, iar impactul a fost fatal. Bicicleta a prins viteză într-o porțiune abruptă.

Obiectele personale ale lui Marius au fost distruse, iar trecătorii care au asistat la scenă au sunat imediat la numărul de urgență. La fața locului au intervenit echipaje medicale, voluntari ai Protecției Civile și Garda Civilă, însă medicii nu au mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Aragon. Ancheta autorităților continuă, iar oamenii legii nu exclud nici ipoteza unei probleme medicale care ar fi cauzat pierderea controlului bicicletei sau o eventuală defecțiune tehnică a vehiculului.

Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat....

Rudele au nevoie de bani pentru repatriere

Rudele încearcă acum să strângă suma necesară pentru a-l repatria în România. Din cei 5.100 de euro necesari pentru aducerea sa acasă, familia a reușit să strângă doar 1.600 de euro. Mama lui Marius este devastată de durere în aceste momente.

„Mi-a zis că a fost găsit mort. Plecase de doi ani la muncă, la o fermă, să câștige un ban. L-au găsit colegii după câteva ore și nimeni nu a mai putut face nimic. Acum mă îndrept spre Botoșani, locul de unde era tatăl lui, decedat și el. Avem acolo loc de veci, însă, nu am reușit să strângem decât 1600 de euro. Iată, au trecut cinci zile, iar noi nu îl putem aduce în țară fiindcă nu avem bani”, a declarat mama lui Marius, conform observatorulph.ro.

Citește și: Ea este femeia de 44 de ani ucisă de soț, chiar în fața fetiței lor. Silvana Dăogaru era o profesoară apreciată în Craiova

Tags:
Iți recomandăm
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România
Știri
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din…
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au fost taxați suplimentar
Știri
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume…
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor
Gandul.ro
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Tipul de legumă care face minuni împotriva cancerului. Câte grame din aceste plante miraculoase trebuie să mâncăm zilnic
Adevarul
Tipul de legumă care face minuni împotriva cancerului. Câte grame din aceste plante...
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”....
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
WOWBiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte...
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un calendar erotic
Antena 3
Legătura ciudată dintre Vladimir Putin și o tânără de 17 ani care a pozat într-un...
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Digi 24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui...
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
Digi24
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au...
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul...
Un renumit designer din Italia a murit după ce s-a ciocnit cu un camion condus de un român! Cum s-a petrecut întreaga tragedie
kanald.ro
Un renumit designer din Italia a murit după ce s-a ciocnit cu un camion condus...
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc:
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita...
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
kfetele.ro
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui...
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
WOWBiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!...
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB la Aberdeen
Fanatik.ro
„Vă închid telefonul!” Mihai Rotaru, reacție șoc în direct, imediat după golul marcat de FCSB...
Singurele zodii care atrag prosperitatea și norocul în viața lor după 22 august. Momente de vis, împăcări și reușite mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care atrag prosperitatea și norocul în viața lor după 22 august. Momente de...
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Capital.ro
ITP 2025. Reguli pentru inspecția tehnică periodică. Nu o poți face la orice stație ITP
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să moară, dar a forțat-o iubitul!!!. Ultimele imagini cu Georgiana în viață VIDEO
Romania TV
Răsturnare de situație în cazul iubiților care s-au sinucis pe A1: Nu a vrut să...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele pe casă
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Un prieten dezvăluie totul: Ne-a turnat. Nu era cu toate țiglele...
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
evz.ro
Codul Muncii, rescris. Modificări cu impact direct asupra angajaților și angajatorilor
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
Gandul.ro
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație...
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
as.ro
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag...
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust...
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
radioimpuls.ro
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare...
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
Fanatik.ro
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
Fanatik.ro
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen –...
Știrile zilei, 18 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România
Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile ...
Fierbe lumea interlopă! Liderul Cocalarilor i-a dat rușinică lui Cezar Petcu, ”ginerele” lui Sile Cămătaru, cel care l-a ”masacrat” pe Bebino
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au ...
Turiști revoltați după ce au primit nota de plată la un bar din Italia. IREAL pentru ce anume au fost taxați suplimentar
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Circuitul RXF se cutremură! A ”comis-o” cu o minoră! ”Am vorbit cu părinții fetei!”
Carmen de la Sălciua, pedepsită de Dumnezeu?! Dezvăluiri care-ți vor face pielea de găină! Mama ...
Carmen de la Sălciua, pedepsită de Dumnezeu?! Dezvăluiri care-ți vor face pielea de găină! Mama ei… A prevestit moartea tatălui!
Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă ...
Dan Negru, prezentatorul de la Kanal D, hărțuit! A scăpat după trei luni: l-a ”spart” cu spumă de bărbierit!
Vezi toate știrile
×