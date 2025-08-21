Marius, un român de doar 36 de ani, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Cum s-a produs tragedia

Un român din Spania și-a găsit sfârșitul la vârsta de 36 de ani! Marius s-a stins din viață în timp ce se plimba pe o bicicletă electrică, în ziua lui liberă. Familia este devastată! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Un român de 36 de ani, plecat la muncă în Spania, și-a pierdut viața într-un accident tragic petrecut în ziua sa liberă. Marius și-a dorit doar o plimbare pentru relaxare, însă a sfârșit într-un mod neașteptat. Totul s-a întâmplat duminică, 17 august, în localitatea Calatayud, provincia Zaragoza, pe un teren agricol unde bărbatul lucra pentru compania Lazaro.

Era ziua lui liberă și, după ce a făcut câteva cumpărături, a decis să meargă într-o scurtă plimbare cu bicicleta electrică, în zona montană Sierra Vicor, potrivit publicației hoyaragon.es. În timpul deplasării, bărbatul s-a izbit de un stâlp, iar impactul a fost fatal. Bicicleta a prins viteză într-o porțiune abruptă.

Obiectele personale ale lui Marius au fost distruse, iar trecătorii care au asistat la scenă au sunat imediat la numărul de urgență. La fața locului au intervenit echipaje medicale, voluntari ai Protecției Civile și Garda Civilă, însă medicii nu au mai putut face nimic. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Aragon. Ancheta autorităților continuă, iar oamenii legii nu exclud nici ipoteza unei probleme medicale care ar fi cauzat pierderea controlului bicicletei sau o eventuală defecțiune tehnică a vehiculului.

Rudele au nevoie de bani pentru repatriere

Rudele încearcă acum să strângă suma necesară pentru a-l repatria în România. Din cei 5.100 de euro necesari pentru aducerea sa acasă, familia a reușit să strângă doar 1.600 de euro. Mama lui Marius este devastată de durere în aceste momente.

„Mi-a zis că a fost găsit mort. Plecase de doi ani la muncă, la o fermă, să câștige un ban. L-au găsit colegii după câteva ore și nimeni nu a mai putut face nimic. Acum mă îndrept spre Botoșani, locul de unde era tatăl lui, decedat și el. Avem acolo loc de veci, însă, nu am reușit să strângem decât 1600 de euro. Iată, au trecut cinci zile, iar noi nu îl putem aduce în țară fiindcă nu avem bani”, a declarat mama lui Marius, conform observatorulph.ro.

