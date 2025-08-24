Acasă » Știri » Costi Nedelea, soția lui și alte două rude au murit într-un accident rutier cumplit. Famillile îndoliate, strigăt de ajutor pe internet!

Costi Nedelea, soția lui și alte două rude au murit într-un accident rutier cumplit. Famillile îndoliate, strigăt de ajutor pe internet!

De: Irina Vlad 24/08/2025 | 12:02
Costi Nedelea, soția lui și alte două rude au murit într-un accident rutier cumplit. Famillile îndoliate, strigăt de ajutor pe internet!
4 vieți au fost curmate într-un accident teribil/ sursă foto: social media

Este doliu într-o familie de buzoieni! Emilia, Costi și alți doi tineri au murit într-un cumplit accident rutier petrecut pe un drum din Kassel, din Germania. Rudele încearcă acum să repatrieze trupurile neînsuflețite și fac un apel disperat către comunitatea de români din țară și de peste hotare. 

Tragedie într-o familie din Buzău. Constantin Nedelea – în vârstă de 32 de ani, originar din comuna Cilibia – Gară, a plecat la vârsta de 18 ani în Anglia, în căutarea unui trai mai bun. A muncit din greu, s-a angajat la o firmă locală, iar în prezent ocupa funcția de manager al unei companii care se ocupa cu utilaje agricole.

Costi ar fi condus mașina cu peste 200 de km/oră

În urmă cu două săptămâni, Costi își vizitase familia și prietenii din România. A mers să își ia soția de la Fetești, după care au plecat în Germania, acolo unde aveau câteva treburi de rezolvat. Joi spre vineri (21-22 august), românul se afla cu mașina pe autostrada L3229, între între Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, două localități din Germania, regiunea Kassel.

Alături de el se afla Emilia, soția lui, verișorul lui și soția acestuia. Viața le-a fost curmată într-o fracțiune de secundă. Costi a pierdut controlul volanului, a ieșit de șosea și a intrat în pădure, unde s-a răsturnat și într-un final s-a oprit într-un copac. Impactul a fost atât de puternic încât toți cei patru români – cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani – au murit pe loc. Din primele informații, Costi rula cu o viteză extrem de mare. Acul kilometrajului s-ar fi blocat la 220 km/h

Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie...
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la...

Potrivit presei străine, segmentul de șosea pe care și-au pierdut românii viața este extrem de problematică. Zona este acoperită de pădure, iar animalele sălbatice au provocat numeroase accidente rutiere.

Pentru a-i putea înmormânta creștinește, rudele celor 4 tineri cer ajutorul comunității din țară și din diaspora. Costul repatrierii trupurilor neînsuflețite sunt extrem de mari, cu mult peste posibilitățile lor. Cu tot cu formalități, suma depășește 3.000 de euro/persoană.

”Cu sufletele sfâșiate, vă scriem aceste rânduri. Fratele soțului meu, Nedelea Constantin, și-a pierdut viața pe 22 august 2025 într-un cumplit accident rutier în Germania, în apropiere de Reinhardshagen, districtul Kassel. În mașină se aflau Constantin cu sotia lui ,plus alt cuplu.

Din păcate, toți patru au murit pe loc, iar viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Costurile repatrierii trupului neînsuflețit în România și ale înmormântării sunt foarte mari și depășesc posibilitățile noastre financiare. Firma de repatriere ne-a comunicat că doar transportul, documentele și pregătirile necesare ajung la peste 3.000 de euro”, se arată în mesajul postat pe GoFundMe de cumnata lui Costi.

El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit

Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Marin și-a ajutat fiica să se instaleze în campusul Universității Cornell. Cum arată camera Violetei: ”Am muncit amândouă”
Știri
Andreea Marin și-a ajutat fiica să se instaleze în campusul Universității Cornell. Cum arată camera Violetei: ”Am muncit…
ZODIA care trece printr-o cumpănă la final de august 2025. Un necaz îi va provoca o mare suferință
Știri
ZODIA care trece printr-o cumpănă la final de august 2025. Un necaz îi va provoca o mare suferință
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la...
Parteneri
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Aflat la muncă, pe Litoral, Jean Paler e îngrozit de prețurile la împinge-tava: „Te fură la porții! Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă”
Click.ro
Aflat la muncă, pe Litoral, Jean Paler e îngrozit de prețurile la împinge-tava: „Te fură...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de...
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Digi 24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
Digi24
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea...
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Cine sunt tinerii care au murit în tragedia din Munții Iezer, Argeș! Victimele au murit în fața prietenului lor, singurul supraviețuitor
kanald.ro
Cine sunt tinerii care au murit în tragedia din Munții Iezer, Argeș! Victimele au murit...
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
WOWBiz.ro
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc,...
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut...
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Fanatik.ro
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu...
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea
Fanatik.ro
Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută...
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de...
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
Romania TV
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile...
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze....
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
Gandul.ro
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei...
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe...
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie...
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie
Fanatik.ro
Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a...
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile, după avertismentul OMS
Fanatik.ro
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile,...
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Marin și-a ajutat fiica să se instaleze în campusul Universității Cornell. Cum arată camera ...
Andreea Marin și-a ajutat fiica să se instaleze în campusul Universității Cornell. Cum arată camera Violetei: ”Am muncit amândouă”
ZODIA care trece printr-o cumpănă la final de august 2025. Un necaz îi va provoca o mare suferință
ZODIA care trece printr-o cumpănă la final de august 2025. Un necaz îi va provoca o mare suferință
Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și Tiago pe Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Imagini emoționante!
Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și Tiago pe Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Imagini emoționante!
Alexandru, un român de 37 de ani, și-a ucis logodnica și băiețelul de doar 3 luni apoi s-a sinucis. ...
Alexandru, un român de 37 de ani, și-a ucis logodnica și băiețelul de doar 3 luni apoi s-a sinucis. Singura care a scăpat cu viață este fetița lor de aproape 2 anișori
Test de logică | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în 15 ...
Test de logică | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în 15 secunde!
NU E BANC! Cât costă o noapte de cazare în hotelul din Turcia, unde Andreea Tonciu și-a petrecut ...
NU E BANC! Cât costă o noapte de cazare în hotelul din Turcia, unde Andreea Tonciu și-a petrecut vacanța
Vezi toate știrile
×