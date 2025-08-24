Costi Nedelea, soția lui și alte două rude au murit într-un accident rutier cumplit. Famillile îndoliate, strigăt de ajutor pe internet!

Este doliu într-o familie de buzoieni! Emilia, Costi și alți doi tineri au murit într-un cumplit accident rutier petrecut pe un drum din Kassel, din Germania. Rudele încearcă acum să repatrieze trupurile neînsuflețite și fac un apel disperat către comunitatea de români din țară și de peste hotare.

Tragedie într-o familie din Buzău. Constantin Nedelea – în vârstă de 32 de ani, originar din comuna Cilibia – Gară, a plecat la vârsta de 18 ani în Anglia, în căutarea unui trai mai bun. A muncit din greu, s-a angajat la o firmă locală, iar în prezent ocupa funcția de manager al unei companii care se ocupa cu utilaje agricole.

Costi ar fi condus mașina cu peste 200 de km/oră

În urmă cu două săptămâni, Costi își vizitase familia și prietenii din România. A mers să își ia soția de la Fetești, după care au plecat în Germania, acolo unde aveau câteva treburi de rezolvat. Joi spre vineri (21-22 august), românul se afla cu mașina pe autostrada L3229, între între Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein, două localități din Germania, regiunea Kassel.

Alături de el se afla Emilia, soția lui, verișorul lui și soția acestuia. Viața le-a fost curmată într-o fracțiune de secundă. Costi a pierdut controlul volanului, a ieșit de șosea și a intrat în pădure, unde s-a răsturnat și într-un final s-a oprit într-un copac. Impactul a fost atât de puternic încât toți cei patru români – cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani – au murit pe loc. Din primele informații, Costi rula cu o viteză extrem de mare. Acul kilometrajului s-ar fi blocat la 220 km/h

Potrivit presei străine, segmentul de șosea pe care și-au pierdut românii viața este extrem de problematică. Zona este acoperită de pădure, iar animalele sălbatice au provocat numeroase accidente rutiere.

Pentru a-i putea înmormânta creștinește, rudele celor 4 tineri cer ajutorul comunității din țară și din diaspora. Costul repatrierii trupurilor neînsuflețite sunt extrem de mari, cu mult peste posibilitățile lor. Cu tot cu formalități, suma depășește 3.000 de euro/persoană.

”Cu sufletele sfâșiate, vă scriem aceste rânduri. Fratele soțului meu, Nedelea Constantin, și-a pierdut viața pe 22 august 2025 într-un cumplit accident rutier în Germania, în apropiere de Reinhardshagen, districtul Kassel. În mașină se aflau Constantin cu sotia lui ,plus alt cuplu. Din păcate, toți patru au murit pe loc, iar viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Costurile repatrierii trupului neînsuflețit în România și ale înmormântării sunt foarte mari și depășesc posibilitățile noastre financiare. Firma de repatriere ne-a comunicat că doar transportul, documentele și pregătirile necesare ajung la peste 3.000 de euro”, se arată în mesajul postat pe GoFundMe de cumnata lui Costi.

