El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit

Ștefan Berevoianu este tânărul care se afla la volanul mașinii de teren care s-a răsturnat de la peste 200 de metri într-o prăpastie, în accidentul produs în urmă cu o zi în Argeș. Patru tineri și-au pierdut viața. Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale singurului supraviețuitor.

Sâmbătă, 23 august, un grav accident rutier s-a petrecut în Argeș. Ceea ce trebuie să fie escapadă în natură s-a transformat într-o nenorocire. O mașină de teren – în care se aflau 5 tineri – a căzut de la peste 200 de metri într-o prăpastie, în comuna Albeștii de Muscel, zona montană Potrăreasa. Impactul a fost fatal pentru patru dintre cei 5 pasageri.

Ștefan Berevoianu se afla la volanul mașinii care a căzut în râpă

Ștefan Berevoianu – în vârstă de 20 de ani – se afla la volanul mașinii. Alături de el erau alți 4 tineri, două fete și doi băieți, cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani. La un moment dat, autoturismul pe care îl conducea a alunecat pe marginea unei râpe și s-a prăbușit în gol de la peste 200 de metri.

Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale singurului supraviețuitor și au alertat autoritățile. Fiind o zonă greu accesibilă, la fața locului au ajuns salvamontiștii, un elicopter SMURD și mai multe vehicule de teren. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resucitare, salvatorii nu au mai putu face nimic pentru cele 4 victime.

Costin Bulgaru (23 de ani) este singurul supraviețuitor al accidentului. Tânărul din Argeș se află acum la Spitalul Județean Brașov, unde medicii fac toate eforturile să îl stabilizeze. Potrivit informațiilor din acest moment, tânărul ar fi suferit o fractură de coloană.

„Dacă nu găseam soluția cu elicopterul ar fi trebuit să dizlocăm o mașină cu 4 oameni care să coboare cu supraviețuitorul în zonă unde putea fi preluat de ambulanță și s-ar fi putut agrava puțin situația din cauza norilor care se adunaseră și a început ploaia sus în munte, în zonă erau animale sălbatice. Gândiți-vă ce s-ar fi însemnat să ne mai apară și un urs în zonă cu 4 cadavre acolo lângă noi și să scoți o victimă de la 200 de metri din râpă nu e așa ușor”, a spus şeful Salvamont Argeş.

