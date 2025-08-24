Acasă » Știri » El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit

El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit

De: Irina Vlad 24/08/2025 | 10:00
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit/ sursă foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ștefan Berevoianu este tânărul care se afla la volanul mașinii de teren care s-a răsturnat de la peste 200 de metri într-o prăpastie, în accidentul produs în urmă cu o zi în Argeș. Patru tineri și-au pierdut viața. Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale singurului supraviețuitor.

Sâmbătă, 23 august, un grav accident rutier s-a petrecut în Argeș. Ceea ce trebuie să fie escapadă în natură s-a transformat într-o nenorocire. O mașină de teren – în care se aflau 5 tineri – a căzut de la peste 200 de metri într-o prăpastie, în comuna Albeștii de Muscel, zona montană Potrăreasa. Impactul a fost fatal pentru patru dintre cei 5 pasageri.

Ștefan Berevoianu se afla la volanul mașinii care a căzut în râpă

Ștefan Berevoianu – în vârstă de 20 de ani – se afla la volanul mașinii. Alături de el erau alți 4 tineri, două fete și doi băieți, cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani. La un moment dat, autoturismul pe care îl conducea a alunecat pe marginea unei râpe și s-a prăbușit în gol de la peste 200 de metri.

Doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale singurului supraviețuitor și au alertat autoritățile. Fiind o zonă greu accesibilă, la fața locului au ajuns salvamontiștii, un elicopter SMURD și mai multe vehicule de teren. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resucitare, salvatorii nu au mai putu face nimic pentru cele 4 victime.

O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți...
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă...

Costin Bulgaru (23 de ani) este singurul supraviețuitor al accidentului. Tânărul din Argeș se află acum la Spitalul Județean Brașov, unde medicii fac toate eforturile să îl stabilizeze. Potrivit informațiilor din acest moment, tânărul ar fi suferit o fractură de coloană.

„Dacă nu găseam soluția cu elicopterul ar fi trebuit să dizlocăm o mașină cu 4 oameni care să coboare cu supraviețuitorul în zonă unde putea fi preluat de ambulanță și s-ar fi putut agrava puțin situația din cauza norilor care se adunaseră și a început ploaia sus în munte, în zonă erau animale sălbatice.

Gândiți-vă ce s-ar fi însemnat să ne mai apară și un urs în zonă cu 4 cadavre acolo lângă noi și să scoți o victimă de la 200 de metri din râpă nu e așa ușor”, a spus şeful Salvamont Argeş.

El este tânărul care a murit strivit de un acoperiș în Argeș, în timp ce încerca să se adăpostească de furtună. Octavian avea doar 18 ani

Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața

 

Tags:
Iți recomandăm
Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața
Știri
Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat,…
Prezentatoare METEO, hărțuită de șeful ei: ”Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat la părul blond”
Știri
Prezentatoare METEO, hărțuită de șeful ei: ”Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat la părul blond”
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la...
Parteneri
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
Click.ro
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de...
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
WOWBiz.ro
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc,...
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de...
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Digi 24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
Digi24
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea...
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal...
Un iubit jurnalist a murit la doar 46 de ani! Anunțul a fost făcut chiar de publicația la care lucra
kanald.ro
Un iubit jurnalist a murit la doar 46 de ani! Anunțul a fost făcut chiar...
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
kfetele.ro
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri!...
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional și a fost găsit în Germania
WOWBiz.ro
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional...
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut...
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
Fanatik.ro
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar...
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără...
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze....
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
Romania TV
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile...
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Se implementează permisul digital pentru șoferi. Decizie oficială. Ce se va întâmpla cu vechile permise de conducere
Capital.ro
Se implementează permisul digital pentru șoferi. Decizie oficială. Ce se va întâmpla cu vechile permise...
Dragoste și crimă: povestea adevărată a lui Bonnie și Clyde
evz.ro
Dragoste și crimă: povestea adevărată a lui Bonnie și Clyde
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
Gandul.ro
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o...
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a...
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie...
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge în acest paradis tropical
Fanatik.ro
Țara vizitată de mulți români oferă zboruri gratuite. 200.000 de călători pot ajunge în acest...
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la 19 ani. A fost vândută de familie și a trăit momente cu adevărat dureroase
Fanatik.ro
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la 19 ani....
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în ...
Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața
Prezentatoare METEO, hărțuită de șeful ei: ”Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat ...
Prezentatoare METEO, hărțuită de șeful ei: ”Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat la părul blond”
Motociclist polonez, mușcat de urs pe Transfăgărășan. Animalul s-a năpustit asupra lui în timp ...
Motociclist polonez, mușcat de urs pe Transfăgărășan. Animalul s-a năpustit asupra lui în timp ce se afla într-o coloană de mașini
Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii, la nunta ispitei Lala! Imagini cu cel mai nou ...
Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii, la nunta ispitei Lala! Imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz
Cutremur în România, duminică dimineață! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul
Cutremur în România, duminică dimineață! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul
TOP 15 vedete pe care le-am surprins în toiul acţiunii: au făcut show incendiar! Anna Lesko, Gina ...
TOP 15 vedete pe care le-am surprins în toiul acţiunii: au făcut show incendiar! Anna Lesko, Gina Pistol sau Sânziana se dezbracă pe fugă, direct în maşină 
Vezi toate știrile
×